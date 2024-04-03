https://ria.ru/20240403/rnf-1937670384.html

Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда

Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда - РИА Новости, 03.04.2024

Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда

Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда на пять лет Владимира Беспалова, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:07

2024-04-03T18:07

2024-04-03T18:13

владимир путин

россия

российский научный фонд

наука

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда на пять лет Владимира Беспалова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Постановляю: 1. Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20240402/nauka-1937150378.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, российский научный фонд, наука