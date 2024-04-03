https://ria.ru/20240403/rnf-1937670384.html
Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда
Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда - РИА Новости, 03.04.2024
Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда
Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда на пять лет Владимира Беспалова, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:07
2024-04-03T18:07
2024-04-03T18:13
владимир путин
россия
российский научный фонд
наука
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда на пять лет Владимира Беспалова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Постановляю: 1. Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20240402/nauka-1937150378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, российский научный фонд, наука
Владимир Путин, Россия, Российский научный фонд, Наука
Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда
Путин назначил Владимира Беспалова главой Российского научного фонда на пять лет