https://ria.ru/20240403/reysy-1937704337.html
В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются
В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются - РИА Новости, 03.04.2024
В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково" из-за непогоды, в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:44
2024-04-03T20:44
2024-04-03T20:44
происшествия
санкт-петербург
москва
череповец
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково" из-за непогоды, в настоящее время задерживаются 8 рейсов на вылет, сообщает ведомство. Ранее сообщалось, что в Петербурге в среду начался снег. "Сегодня вечером из-за погодных условий аэропорт "Пулково" временно приостанавливал вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. Два самолета, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы в Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержаны рейсы в Архангельск, Казань, Киров, Минск, Москву, Мурманск, Самару и Саратов", - сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство сообщает, что в настоящее время взлетно-посадочная полоса подготовлена. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в "Пулково". Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") сообщила, что аэропорт работает в сложных метеоусловиях (сильный ливневый снег, низовая метель). Проводится попеременная очистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противообледенительная обработка воздушных судов. Аэропорт продолжает выпускать и принимать воздушные суда. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. По данным на 20.00 на запасные аэродромы перенаправлены три самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
https://ria.ru/20240403/veter-1937569617.html
санкт-петербург
москва
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, москва, череповец, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Череповец, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура
В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются
В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются из-за непогоды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково" из-за непогоды, в настоящее время задерживаются 8 рейсов на вылет, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что в Петербурге
в среду начался снег.
«
"Сегодня вечером из-за погодных условий аэропорт "Пулково" временно приостанавливал вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. Два самолета, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы в Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержаны рейсы в Архангельск, Казань, Киров, Минск, Москву, Мурманск, Самару и Саратов", - сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ведомство сообщает, что в настоящее время взлетно-посадочная полоса подготовлена.
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в "Пулково".
Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") сообщила, что аэропорт работает в сложных метеоусловиях (сильный ливневый снег, низовая метель). Проводится попеременная очистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противообледенительная обработка воздушных судов.
Аэропорт продолжает выпускать и принимать воздушные суда. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. По данным на 20.00 на запасные аэродромы перенаправлены три самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.