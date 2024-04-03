https://ria.ru/20240403/reysy-1937704337.html

В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются

В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются - РИА Новости, 03.04.2024

В аэропорту "Пулково" восемь рейсов на вылет задерживаются

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково" из-за непогоды, в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:44

2024-04-03T20:44

2024-04-03T20:44

происшествия

санкт-петербург

москва

череповец

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково" из-за непогоды, в настоящее время задерживаются 8 рейсов на вылет, сообщает ведомство. Ранее сообщалось, что в Петербурге в среду начался снег. "Сегодня вечером из-за погодных условий аэропорт "Пулково" временно приостанавливал вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. Два самолета, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы в Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержаны рейсы в Архангельск, Казань, Киров, Минск, Москву, Мурманск, Самару и Саратов", - сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство сообщает, что в настоящее время взлетно-посадочная полоса подготовлена. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в "Пулково". Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") сообщила, что аэропорт работает в сложных метеоусловиях (сильный ливневый снег, низовая метель). Проводится попеременная очистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противообледенительная обработка воздушных судов. Аэропорт продолжает выпускать и принимать воздушные суда. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. По данным на 20.00 на запасные аэродромы перенаправлены три самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

https://ria.ru/20240403/veter-1937569617.html

санкт-петербург

москва

череповец

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происшествия, санкт-петербург, москва, череповец, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура