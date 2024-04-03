https://ria.ru/20240403/relsobus-1937537958.html

Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом

Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом - РИА Новости, 03.04.2024

Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом

Уголовное дело о терроризме возбуждено после инцидента с рельсобусом в Калининградской области, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщил РИА... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:06

2024-04-03T12:06

2024-04-03T12:25

происшествия

калининградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело о терроризме возбуждено после инцидента с рельсобусом в Калининградской области, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.Накануне рельсовый автобус Советск - Калининград частично сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях, который, как уточняли региональные власти, оказался бытовым газовым баллоном. Пострадавших не было, 207 пассажиров доставили в Калининград автобусами, сообщала Калининградская пригородная пассажирская компания."В результате проведенных территориальными управлениями ФСБ и МВД России, а также Западным линейным управлением МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий вчера вечером был задержан по подозрению в причастности к инциденту с поездом Советск - Калининград 20-летний житель поселка Константиновка. В настоящий момент он сознался в содеянном. С ним ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Терроризм", - сказал Лысков.

https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html

калининградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининградская область