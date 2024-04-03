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Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом - РИА Новости, 03.04.2024
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12:06 03.04.2024 (обновлено: 12:25 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/relsobus-1937537958.html
Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом
Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом - РИА Новости, 03.04.2024
Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом
Уголовное дело о терроризме возбуждено после инцидента с рельсобусом в Калининградской области, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщил РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:06
2024-04-03T12:25
происшествия
калининградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело о терроризме возбуждено после инцидента с рельсобусом в Калининградской области, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.Накануне рельсовый автобус Советск - Калининград частично сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях, который, как уточняли региональные власти, оказался бытовым газовым баллоном. Пострадавших не было, 207 пассажиров доставили в Калининград автобусами, сообщала Калининградская пригородная пассажирская компания."В результате проведенных территориальными управлениями ФСБ и МВД России, а также Западным линейным управлением МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий вчера вечером был задержан по подозрению в причастности к инциденту с поездом Советск - Калининград 20-летний житель поселка Константиновка. В настоящий момент он сознался в содеянном. С ним ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Терроризм", - сказал Лысков.
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происшествия, калининградская область
Происшествия, Калининградская область
Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом

После инцидента с рельсобусом под Калининградом завели дело о терроризме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело о терроризме возбуждено после инцидента с рельсобусом в Калининградской области, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Накануне рельсовый автобус Советск - Калининград частично сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях, который, как уточняли региональные власти, оказался бытовым газовым баллоном. Пострадавших не было, 207 пассажиров доставили в Калининград автобусами, сообщала Калининградская пригородная пассажирская компания.
"В результате проведенных территориальными управлениями ФСБ и МВД России, а также Западным линейным управлением МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий вчера вечером был задержан по подозрению в причастности к инциденту с поездом Советск - Калининград 20-летний житель поселка Константиновка. В настоящий момент он сознался в содеянном. С ним ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Терроризм", - сказал Лысков.
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