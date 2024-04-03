https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html

Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах

Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах - РИА Новости, 04.04.2024

Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах России и отметил положительные результаты в восстановлении... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-03T18:08

2024-04-03T18:08

2024-04-04T00:08

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах России и отметил положительные результаты в восстановлении инфраструктуры."Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. <...> Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство", — сказал президент.Глава государства сообщил, что на восстановление новых регионов направят 4,4 триллиона рублей из разных источников. Он поручил следить, чтобы каждый рубль эффективно работал на благо людей.Большую помощь в этой работе оказывают все регионы России, федеральные ведомства и волонтеры, правительство координирует эту работу, добавил Путин.В 2022-2023 годах завершены работы более чем на десяти тысячах объектов по линии федеральных заказчиков. Кроме того, свыше семи тысяч объектов восстановили регионы-шефы.Путин подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни и социально-экономического развития.

https://realty.ria.ru/20240403/khusnullin-1937671353.html

https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин