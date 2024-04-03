Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах
Путин сообщил о восстановлении более 10 тысяч объектов в Донбассе и Новороссии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах
Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах России и отметил положительные результаты в восстановлении инфраструктуры.
"Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. <...> Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство", — сказал президент.
В Донецке открылся Республиканский перинатальный центр на 140 мест, оснащенный передовым оборудованием. Завершено восстановление Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске. В Мариуполе ввели в эксплуатацию десять многоквартирных жилых домов, готовится к сдаче здание филиала Волгоградской академии МВД.
Глава государства сообщил, что на восстановление новых регионов направят 4,4 триллиона рублей из разных источников. Он поручил следить, чтобы каждый рубль эффективно работал на благо людей.
Большую помощь в этой работе оказывают все регионы России, федеральные ведомства и волонтеры, правительство координирует эту работу, добавил Путин.
В 2022-2023 годах завершены работы более чем на десяти тысячах объектов по линии федеральных заказчиков. Кроме того, свыше семи тысяч объектов восстановили регионы-шефы.
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