https://ria.ru/20240403/pytki-1937581160.html
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным - РИА Новости, 03.04.2024
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным
Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:02
2024-04-03T14:02
2024-04-03T14:10
специальная военная операция на украине
россия
оон
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат там говорится для создания ощущения сбалансированности материала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк."Он (доклад - ред.), как и все подобные опусы, не отличается объективностью. Дело в том, что более 95% массива собранной ооновцами информации подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых "оккупированных украинских", как они это называют, "территориях", включая Крым", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она добавила, что для придания докладу видимой сбалансированности в него и включили информацию о беседах с российскими военнопленными, которые рассказали о пытках при их транспортировке в места интернирования.
https://ria.ru/20240330/oon-1936774046.html
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным
МИД назвал доклад комиссии ООН по пыткам российских военных необъективным
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат там говорится для создания ощущения сбалансированности материала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
"Он (доклад - ред.), как и все подобные опусы, не отличается объективностью. Дело в том, что более 95% массива собранной ооновцами информации подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых "оккупированных украинских", как они это называют, "территориях", включая Крым", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она добавила, что для придания докладу видимой сбалансированности в него и включили информацию о беседах с российскими военнопленными, которые рассказали о пытках при их транспортировке в места интернирования.