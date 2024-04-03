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МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 03.04.2024 (обновлено: 14:10 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pytki-1937581160.html
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным - РИА Новости, 03.04.2024
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным
Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:02
2024-04-03T14:10
специальная военная операция на украине
россия
оон
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат там говорится для создания ощущения сбалансированности материала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк."Он (доклад - ред.), как и все подобные опусы, не отличается объективностью. Дело в том, что более 95% массива собранной ооновцами информации подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых "оккупированных украинских", как они это называют, "территориях", включая Крым", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она добавила, что для придания докладу видимой сбалансированности в него и включили информацию о беседах с российскими военнопленными, которые рассказали о пытках при их транспортировке в места интернирования.
https://ria.ru/20240330/oon-1936774046.html
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
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россия, оон, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным

МИД назвал доклад комиссии ООН по пыткам российских военных необъективным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат там говорится для создания ощущения сбалансированности материала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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"Он (доклад - ред.), как и все подобные опусы, не отличается объективностью. Дело в том, что более 95% массива собранной ооновцами информации подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых "оккупированных украинских", как они это называют, "территориях", включая Крым", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она добавила, что для придания докладу видимой сбалансированности в него и включили информацию о беседах с российскими военнопленными, которые рассказали о пытках при их транспортировке в места интернирования.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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