https://ria.ru/20240403/pytki-1937581160.html

МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным

МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным - РИА Новости, 03.04.2024

МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным

Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:02

2024-04-03T14:02

2024-04-03T14:10

специальная военная операция на украине

россия

оон

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доклад миссии ООН по правам человека на Украине, якобы подтверждающий нарушение Россией норм права, не отличается объективностью, и о пытках российских солдат там говорится для создания ощущения сбалансированности материала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк."Он (доклад - ред.), как и все подобные опусы, не отличается объективностью. Дело в том, что более 95% массива собранной ооновцами информации подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых "оккупированных украинских", как они это называют, "территориях", включая Крым", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она добавила, что для придания докладу видимой сбалансированности в него и включили информацию о беседах с российскими военнопленными, которые рассказали о пытках при их транспортировке в места интернирования.

https://ria.ru/20240330/oon-1936774046.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина