https://ria.ru/20240403/putin-1937664146.html

Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта

Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта - РИА Новости, 03.04.2024

Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы финансирования реконструкции Корсаковского порта в Сахалинской... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:42

2024-04-03T17:42

2024-04-03T17:42

россия

сахалинская область

марат хуснуллин

владимир путин

валерий лимаренко

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы финансирования реконструкции Корсаковского порта в Сахалинской области. В ходе общения с главой государства по видеосвязи губернатор Валерий Лимаренко попросил главу государства "передвинуть" средства на реконструкцию порта "ближе к сегодняшнему дню", чтобы уже в этом году можно было бы приступить к работе. На вопрос президента, с кем бы ему было удобней работать по этому вопросу в правительстве, Лимаренко назвал вице-премьера Марата Хуснуллина. "Что касается порта... Пусть поработают. Я ему (Хуснуллину - ред.) а - распишу и б - переговорю с ним", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240111/putin-1920671206.html

россия

сахалинская область

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Дарья Буймова

россия, сахалинская область, марат хуснуллин, владимир путин, валерий лимаренко, экономика