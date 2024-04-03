https://ria.ru/20240403/putin-1937664146.html
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта - РИА Новости, 03.04.2024
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы финансирования реконструкции Корсаковского порта в Сахалинской... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:42
2024-04-03T17:42
2024-04-03T17:42
россия
сахалинская область
марат хуснуллин
владимир путин
валерий лимаренко
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы финансирования реконструкции Корсаковского порта в Сахалинской области. В ходе общения с главой государства по видеосвязи губернатор Валерий Лимаренко попросил главу государства "передвинуть" средства на реконструкцию порта "ближе к сегодняшнему дню", чтобы уже в этом году можно было бы приступить к работе. На вопрос президента, с кем бы ему было удобней работать по этому вопросу в правительстве, Лимаренко назвал вице-премьера Марата Хуснуллина. "Что касается порта... Пусть поработают. Я ему (Хуснуллину - ред.) а - распишу и б - переговорю с ним", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240111/putin-1920671206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сахалинская область, марат хуснуллин, владимир путин, валерий лимаренко, экономика
Россия, Сахалинская область, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Валерий Лимаренко, Экономика
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта
Путин обсудит с Хуснуллиным финансирование реконструкции Корсаковского порта