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Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта - РИА Новости, 03.04.2024
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17:42 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/putin-1937664146.html
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта - РИА Новости, 03.04.2024
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы финансирования реконструкции Корсаковского порта в Сахалинской... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:42
2024-04-03T17:42
россия
сахалинская область
марат хуснуллин
владимир путин
валерий лимаренко
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы финансирования реконструкции Корсаковского порта в Сахалинской области. В ходе общения с главой государства по видеосвязи губернатор Валерий Лимаренко попросил главу государства "передвинуть" средства на реконструкцию порта "ближе к сегодняшнему дню", чтобы уже в этом году можно было бы приступить к работе. На вопрос президента, с кем бы ему было удобней работать по этому вопросу в правительстве, Лимаренко назвал вице-премьера Марата Хуснуллина. "Что касается порта... Пусть поработают. Я ему (Хуснуллину - ред.) а - распишу и б - переговорю с ним", - сказал Путин.
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россия, сахалинская область, марат хуснуллин, владимир путин, валерий лимаренко, экономика
Россия, Сахалинская область, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Валерий Лимаренко, Экономика
Путин обсудит с Хуснуллиным реконструкцию Корсаковского порта

Путин обсудит с Хуснуллиным финансирование реконструкции Корсаковского порта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКорсаковский морской торговый порт в Южно-Сахалинске
Корсаковский морской торговый порт в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Корсаковский морской торговый порт в Южно-Сахалинске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы финансирования реконструкции Корсаковского порта в Сахалинской области.
В ходе общения с главой государства по видеосвязи губернатор Валерий Лимаренко попросил главу государства "передвинуть" средства на реконструкцию порта "ближе к сегодняшнему дню", чтобы уже в этом году можно было бы приступить к работе. На вопрос президента, с кем бы ему было удобней работать по этому вопросу в правительстве, Лимаренко назвал вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Что касается порта... Пусть поработают. Я ему (Хуснуллину - ред.) а - распишу и б - переговорю с ним", - сказал Путин.
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РоссияСахалинская областьМарат ХуснуллинВладимир ПутинВалерий ЛимаренкоЭкономика
 
 
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