https://ria.ru/20240403/putin-1937541070.html
Путин заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края
Путин заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края - РИА Новости, 03.04.2024
Путин заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края
Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи заслушает доклады глав Сахалинской области и Забайкальского края, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:13
2024-04-03T12:13
2024-04-03T12:13
политика
сахалинская область
забайкальский край
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи заслушает доклады глав Сахалинской области и Забайкальского края, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня много разных рабочих встреч у президента, помимо прочего, он в режиме видеоконференции продолжит заниматься региональной проблематикой, руководитель Сахалинской области Лимаренко будет докладывать сегодня главе государства, Забайкальского края Осипов, два ВКС будет региональных у президента", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сахалинская область, забайкальский край, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Сахалинская область, Забайкальский край, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края
Путин в режиме ВКС заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи заслушает доклады глав Сахалинской области и Забайкальского края, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня много разных рабочих встреч у президента, помимо прочего, он в режиме видеоконференции продолжит заниматься региональной проблематикой, руководитель Сахалинской области Лимаренко будет докладывать сегодня главе государства, Забайкальского края Осипов, два ВКС будет региональных у президента", - сказал Песков.