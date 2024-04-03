https://ria.ru/20240403/putin-1937541070.html

Путин заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края

Путин заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края - РИА Новости, 03.04.2024

Путин заслушает глав Сахалинской области и Забайкальского края

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи заслушает доклады глав Сахалинской области и Забайкальского края, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:13

2024-04-03T12:13

2024-04-03T12:13

политика

сахалинская область

забайкальский край

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи заслушает доклады глав Сахалинской области и Забайкальского края, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня много разных рабочих встреч у президента, помимо прочего, он в режиме видеоконференции продолжит заниматься региональной проблематикой, руководитель Сахалинской области Лимаренко будет докладывать сегодня главе государства, Забайкальского края Осипов, два ВКС будет региональных у президента", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html

сахалинская область

забайкальский край

россия

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Дарья Буймова

политика, сахалинская область, забайкальский край, россия, дмитрий песков, владимир путин