https://ria.ru/20240403/putin-1937539501.html

Путин займется вопросами развития новых регионов

Путин займется вопросами развития новых регионов - РИА Новости, 03.04.2024

Путин займется вопросами развития новых регионов

Президент России Владимир Путин в среду займется вопросами развития новых регионов, откроет новые объекты, с докладом выступит в том числе глава Минздрава... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:11

2024-04-03T12:11

2024-04-03T12:11

россия

михаил мурашко

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду займется вопросами развития новых регионов, откроет новые объекты, с докладом выступит в том числе глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Далее президент позанимается вопросами восстановления и развития новых субъектов, речь пойдет об открытии построенных и восстановленных объектов на новых территориях. Будет докладывать Марат Хуснуллин, будет (Михаил) Мурашко докладывать (глава Минздрава РФ), потому что там медицинские объекты и другие будут докладывать, тоже посредством ВКС пройдет это мероприятие", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мурашко, дмитрий песков, владимир путин, общество