https://ria.ru/20240403/putin-1937539501.html
Путин займется вопросами развития новых регионов
Путин займется вопросами развития новых регионов - РИА Новости, 03.04.2024
Путин займется вопросами развития новых регионов
Президент России Владимир Путин в среду займется вопросами развития новых регионов, откроет новые объекты, с докладом выступит в том числе глава Минздрава... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:11
2024-04-03T12:11
2024-04-03T12:11
россия
михаил мурашко
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду займется вопросами развития новых регионов, откроет новые объекты, с докладом выступит в том числе глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Далее президент позанимается вопросами восстановления и развития новых субъектов, речь пойдет об открытии построенных и восстановленных объектов на новых территориях. Будет докладывать Марат Хуснуллин, будет (Михаил) Мурашко докладывать (глава Минздрава РФ), потому что там медицинские объекты и другие будут докладывать, тоже посредством ВКС пройдет это мероприятие", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин займется вопросами развития новых регионов
Путин откроет восстановленные объекты в новых регионах