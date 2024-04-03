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Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области - РИА Новости, 03.04.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:39 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/proekty-1937693635.html
Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области
Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области - РИА Новости, 03.04.2024
Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области
Совет Федерации по итогам прошедших там Дней Ярославской области поддержал ключевые проекты развития региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:39
2024-04-03T19:39
ярославская область
михаил евраев
совет федерации рф
валентина матвиенко
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации по итогам прошедших там Дней Ярославской области поддержал ключевые проекты развития региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. Дни Ярославской области прошли 18-20 марта в Совете Федерации. "Важное событие для региона. Утверждено постановление по итогам Дней Ярославской области в Совете Федерации… Мы получили федеральную поддержку по всем предложениям, которые обсуждали с сенаторами на комитетах", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что он и правительство Ярославской области выражают большую благодарность сенаторам и лично Валентине Матвиенко, а также всем, кто принимал участие в разработке и продвижении проекта по ключевым направлениям развития региона. Евраев перечислил поддержанные Совфедом проекты. Это реставрация памятников культурного наследия, развитие общественного и туристического транспорта, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле, расширение участков трассы М-8 до четырех полос, завершение строительства волейбольного центра международного уровня в Ярославле, развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности и открытие школьных стадионов для жителей, создание передовой инженерной школы и создание кампуса мирового уровня в Рыбинске, ликвидация объектов накопленного экологического вреда. "Реализация этих проектов позволит решить серьезные организационные и инфраструктурные вопросы и значительно повысить качество жизни ярославцев. Но не останавливаемся на достигнутом. Впереди еще много задач", - подчеркнул глава Ярославской области.
https://ria.ru/20240320/ekologiya-1934578131.html
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михаил евраев, совет федерации рф, валентина матвиенко, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Ярославская область

Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации по итогам прошедших там Дней Ярославской области поддержал ключевые проекты развития региона, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Дни Ярославской области прошли 18-20 марта в Совете Федерации.
"Важное событие для региона. Утверждено постановление по итогам Дней Ярославской области в Совете Федерации… Мы получили федеральную поддержку по всем предложениям, которые обсуждали с сенаторами на комитетах", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что он и правительство Ярославской области выражают большую благодарность сенаторам и лично Валентине Матвиенко, а также всем, кто принимал участие в разработке и продвижении проекта по ключевым направлениям развития региона.
Евраев перечислил поддержанные Совфедом проекты. Это реставрация памятников культурного наследия, развитие общественного и туристического транспорта, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле, расширение участков трассы М-8 до четырех полос, завершение строительства волейбольного центра международного уровня в Ярославле, развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности и открытие школьных стадионов для жителей, создание передовой инженерной школы и создание кампуса мирового уровня в Рыбинске, ликвидация объектов накопленного экологического вреда.
"Реализация этих проектов позволит решить серьезные организационные и инфраструктурные вопросы и значительно повысить качество жизни ярославцев. Но не останавливаемся на достигнутом. Впереди еще много задач", - подчеркнул глава Ярославской области.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Матвиенко поддержала губернатора Евраева в решении экологических проблем
20 марта, 22:57
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЯрославская область
 
 
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