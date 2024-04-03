Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации по итогам прошедших там Дней Ярославской области поддержал ключевые проекты развития региона, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Дни Ярославской области прошли 18-20 марта в Совете Федерации.
"Важное событие для региона. Утверждено постановление по итогам Дней Ярославской области в Совете Федерации… Мы получили федеральную поддержку по всем предложениям, которые обсуждали с сенаторами на комитетах", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что он и правительство Ярославской области выражают большую благодарность сенаторам и лично Валентине Матвиенко, а также всем, кто принимал участие в разработке и продвижении проекта по ключевым направлениям развития региона.
Евраев перечислил поддержанные Совфедом проекты. Это реставрация памятников культурного наследия, развитие общественного и туристического транспорта, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле, расширение участков трассы М-8 до четырех полос, завершение строительства волейбольного центра международного уровня в Ярославле, развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности и открытие школьных стадионов для жителей, создание передовой инженерной школы и создание кампуса мирового уровня в Рыбинске, ликвидация объектов накопленного экологического вреда.
"Реализация этих проектов позволит решить серьезные организационные и инфраструктурные вопросы и значительно повысить качество жизни ярославцев. Но не останавливаемся на достигнутом. Впереди еще много задач", - подчеркнул глава Ярославской области.