https://ria.ru/20240403/proekty-1937693635.html

Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области

Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области - РИА Новости, 03.04.2024

Совет Федерации поддержал ключевые проекты развития Ярославской области

Совет Федерации по итогам прошедших там Дней Ярославской области поддержал ключевые проекты развития региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:39

2024-04-03T19:39

2024-04-03T19:39

ярославская область

михаил евраев

совет федерации рф

валентина матвиенко

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937411387_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_e7c0a61a536d24b2b2ff58647c12c184.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации по итогам прошедших там Дней Ярославской области поддержал ключевые проекты развития региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. Дни Ярославской области прошли 18-20 марта в Совете Федерации. "Важное событие для региона. Утверждено постановление по итогам Дней Ярославской области в Совете Федерации… Мы получили федеральную поддержку по всем предложениям, которые обсуждали с сенаторами на комитетах", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что он и правительство Ярославской области выражают большую благодарность сенаторам и лично Валентине Матвиенко, а также всем, кто принимал участие в разработке и продвижении проекта по ключевым направлениям развития региона. Евраев перечислил поддержанные Совфедом проекты. Это реставрация памятников культурного наследия, развитие общественного и туристического транспорта, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле, расширение участков трассы М-8 до четырех полос, завершение строительства волейбольного центра международного уровня в Ярославле, развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности и открытие школьных стадионов для жителей, создание передовой инженерной школы и создание кампуса мирового уровня в Рыбинске, ликвидация объектов накопленного экологического вреда. "Реализация этих проектов позволит решить серьезные организационные и инфраструктурные вопросы и значительно повысить качество жизни ярославцев. Но не останавливаемся на достигнутом. Впереди еще много задач", - подчеркнул глава Ярославской области.

https://ria.ru/20240320/ekologiya-1934578131.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил евраев, совет федерации рф, валентина матвиенко, ярославская область