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Мишустин пообещал продолжать развивать проект "Санитарный щит страны" - РИА Новости, 03.04.2024
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12:46 03.04.2024 (обновлено: 13:01 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/proekt-1937555188.html
Мишустин пообещал продолжать развивать проект "Санитарный щит страны"
Мишустин пообещал продолжать развивать проект "Санитарный щит страны" - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин пообещал продолжать развивать проект "Санитарный щит страны"
Кабмин продолжит развивать запущенный после пандемии проект "Санитарный щит страны", уже сформирован надежный задел на будущее, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:46
2024-04-03T13:01
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит развивать запущенный после пандемии проект "Санитарный щит страны", уже сформирован надежный задел на будущее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал, что опыт пандемии многому научил кабмин, по поручению президента был создан проект "Санитарный щит страны". "Сформировали надежный задел на будущее. Разработали около сорока новых тест-систем для быстрой – буквально за час сейчас – диагностики заболеваний. Создали сеть центров, мобильных лабораторий, обеспечили их технологическую независимость производством 100% отечественных реактивов. И мы продолжим развивать этот значимый проект", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин пообещал продолжать развивать проект "Санитарный щит страны"

Мишустин: правительство продолжит развивать проект "Санитарный щит страны"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит развивать запущенный после пандемии проект "Санитарный щит страны", уже сформирован надежный задел на будущее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал, что опыт пандемии многому научил кабмин, по поручению президента был создан проект "Санитарный щит страны".
"Сформировали надежный задел на будущее. Разработали около сорока новых тест-систем для быстрой – буквально за час сейчас – диагностики заболеваний. Создали сеть центров, мобильных лабораторий, обеспечили их технологическую независимость производством 100% отечественных реактивов. И мы продолжим развивать этот значимый проект", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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