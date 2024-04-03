Мишустин пообещал продолжать развивать проект "Санитарный щит страны"
Мишустин: правительство продолжит развивать проект "Санитарный щит страны"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит развивать запущенный после пандемии проект "Санитарный щит страны", уже сформирован надежный задел на будущее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал, что опыт пандемии многому научил кабмин, по поручению президента был создан проект "Санитарный щит страны".
"Сформировали надежный задел на будущее. Разработали около сорока новых тест-систем для быстрой – буквально за час сейчас – диагностики заболеваний. Создали сеть центров, мобильных лабораторий, обеспечили их технологическую независимость производством 100% отечественных реактивов. И мы продолжим развивать этот значимый проект", - сказал Мишустин.