https://ria.ru/20240403/produkty-1937588428.html

Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО

Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО - РИА Новости, 03.04.2024

Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО

Более пяти тонн продовольствия и медикаменты отправили бойцам в зону специальной военной операции жители Терского района Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:47

2024-04-03T14:47

2024-04-03T14:47

надежные люди

терский район

запорожская область

кабардино-балкарская республика (кбр)

гуманитарная помощь

благотворительность

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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Более пяти тонн продовольствия и медикаменты отправили бойцам в зону специальной военной операции жители Терского района Кабардино-Балкарии, сообщило правительство региона. "В зону специальной военной операции из Терского района отправлен очередной гуманитарный груз, сформированный инициативной группой "Поможем воинам СВО", координатором которой является жительница селения Нижний Курп Марина Желихажева, а также жителями сёл Тамбовское, Верхний Акбаш и Красноармейское. В сборе средств приняли участие и Терские райсети ("Терские районные электрические сети")", - говорится в сообщении. Гуманитарный конвой до пункта назначения — Запорожской области – сопровождали главы поселений Беслан Кампаров, Вячеслав Кишев и Андрей Атов. "Сюда доставлено более пяти тонн продовольствия – это мясные и молочные продукты, фрукты, овощи, домашняя выпечка и другая провизия, а также медикаменты и предметы первой необходимости", - уточнили в правительстве региона.

https://ria.ru/20240227/svo-1929749139.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

терский район, запорожская область, кабардино-балкарская республика (кбр), гуманитарная помощь, благотворительность