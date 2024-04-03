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Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО - РИА Новости, 03.04.2024
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14:47 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/produkty-1937588428.html
Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО
Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО - РИА Новости, 03.04.2024
Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО
Более пяти тонн продовольствия и медикаменты отправили бойцам в зону специальной военной операции жители Терского района Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:47
2024-04-03T14:47
надежные люди
терский район
запорожская область
кабардино-балкарская республика (кбр)
гуманитарная помощь
благотворительность
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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Более пяти тонн продовольствия и медикаменты отправили бойцам в зону специальной военной операции жители Терского района Кабардино-Балкарии, сообщило правительство региона. "В зону специальной военной операции из Терского района отправлен очередной гуманитарный груз, сформированный инициативной группой "Поможем воинам СВО", координатором которой является жительница селения Нижний Курп Марина Желихажева, а также жителями сёл Тамбовское, Верхний Акбаш и Красноармейское. В сборе средств приняли участие и Терские райсети ("Терские районные электрические сети")", - говорится в сообщении. Гуманитарный конвой до пункта назначения — Запорожской области – сопровождали главы поселений Беслан Кампаров, Вячеслав Кишев и Андрей Атов. "Сюда доставлено более пяти тонн продовольствия – это мясные и молочные продукты, фрукты, овощи, домашняя выпечка и другая провизия, а также медикаменты и предметы первой необходимости", - уточнили в правительстве региона.
https://ria.ru/20240227/svo-1929749139.html
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терский район, запорожская область, кабардино-балкарская республика (кбр), гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Терский район, Запорожская область, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Гуманитарная помощь, Благотворительность

Жители Терского района КБР отправили более 5 тонн продуктов в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Более пяти тонн продовольствия и медикаменты отправили бойцам в зону специальной военной операции жители Терского района Кабардино-Балкарии, сообщило правительство региона.
"В зону специальной военной операции из Терского района отправлен очередной гуманитарный груз, сформированный инициативной группой "Поможем воинам СВО", координатором которой является жительница селения Нижний Курп Марина Желихажева, а также жителями сёл Тамбовское, Верхний Акбаш и Красноармейское. В сборе средств приняли участие и Терские райсети ("Терские районные электрические сети")", - говорится в сообщении.
Гуманитарный конвой до пункта назначения — Запорожской области – сопровождали главы поселений Беслан Кампаров, Вячеслав Кишев и Андрей Атов.
"Сюда доставлено более пяти тонн продовольствия – это мясные и молочные продукты, фрукты, овощи, домашняя выпечка и другая провизия, а также медикаменты и предметы первой необходимости", - уточнили в правительстве региона.
Партия гуманитарной помощи, отправленная депутатами из Кабардино-Балкарской Республики в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Надежные людиТерский районЗапорожская областьКабардино-Балкарская Республика (КБР)Гуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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