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В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов - РИА Новости, 03.04.2024
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21:09 03.04.2024 (обновлено: 21:15 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/prizyv-1937709809.html
В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов
В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов - РИА Новости, 03.04.2024
В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), проведя оценку ситуации с безопасностью, приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:09
2024-04-03T21:15
израиль
в мире
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), проведя оценку ситуации с безопасностью, приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны, сообщила в среду армейская пресс-служба."После оценки ситуации (командование) ЦАХАЛ решило увеличить личный состав и призвать солдат из резерва в систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
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израиль, в мире, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов

В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов для частей ПВО

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), проведя оценку ситуации с безопасностью, приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"После оценки ситуации (командование) ЦАХАЛ решило увеличить личный состав и призвать солдат из резерва в систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) Мста-С на репетиции парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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