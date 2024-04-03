https://ria.ru/20240403/prizyv-1937709809.html

В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов

В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов - РИА Новости, 03.04.2024

В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), проведя оценку ситуации с безопасностью, приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:09

2024-04-03T21:09

2024-04-03T21:15

израиль

в мире

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), проведя оценку ситуации с безопасностью, приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны, сообщила в среду армейская пресс-служба."После оценки ситуации (командование) ЦАХАЛ решило увеличить личный состав и призвать солдат из резерва в систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929107398.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

израиль, в мире, армия обороны израиля (цахал)