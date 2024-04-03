https://ria.ru/20240403/predprinimateli-1937608311.html

Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей

Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей - РИА Новости, 03.04.2024

Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей

Госдума совместно с правительством проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей и их финансовой грамотности, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:24

2024-04-03T15:24

2024-04-03T15:24

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Госдума совместно с правительством проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей и их финансовой грамотности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме выразил надежду, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций. "Чтобы малый бизнес развивался, нужно его поддержать на старте на основе достоверных сведений об их деятельности, понятно, что солидного предпринимательского опыта у них нет. Но тем, кто работает добросовестно, не имеет задолженности по налогам и имеет хорошую кредитную историю, на мой взгляд, нельзя отказывать на ровном месте. Это всё на самом деле связано с уровнем образования наших предпринимателей, именно повышение уровня образования предпринимателей и повышение их финансовой грамотности - вот ключевые факторы для роста этого сектора. Я думаю, что совместно с правительством РФ мы проработаем эти вопросы", - сказал Говырин. Депутат отметил, что правительство хорошо осознает, что вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП страны свыше 20%, поэтому для дальнейшего роста необходимо стимулировать спрос на рынке внутри страны на продукцию и услуги МСП. "Высокие ставки по кредитам надо снижать, льготное кредитование в этом плане помогает, но там есть тоже проблема - около половины предпринимателей получают отказы по кредитам. Уровень отказов намного выше в микробизнесе и ниже – у средних компаний", - подчеркнул он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф