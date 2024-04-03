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Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей - РИА Новости, 03.04.2024
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15:24 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/predprinimateli-1937608311.html
Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей
Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей - РИА Новости, 03.04.2024
Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей
Госдума совместно с правительством проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей и их финансовой грамотности, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:24
2024-04-03T15:24
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Госдума совместно с правительством проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей и их финансовой грамотности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме выразил надежду, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций. "Чтобы малый бизнес развивался, нужно его поддержать на старте на основе достоверных сведений об их деятельности, понятно, что солидного предпринимательского опыта у них нет. Но тем, кто работает добросовестно, не имеет задолженности по налогам и имеет хорошую кредитную историю, на мой взгляд, нельзя отказывать на ровном месте. Это всё на самом деле связано с уровнем образования наших предпринимателей, именно повышение уровня образования предпринимателей и повышение их финансовой грамотности - вот ключевые факторы для роста этого сектора. Я думаю, что совместно с правительством РФ мы проработаем эти вопросы", - сказал Говырин. Депутат отметил, что правительство хорошо осознает, что вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП страны свыше 20%, поэтому для дальнейшего роста необходимо стимулировать спрос на рынке внутри страны на продукцию и услуги МСП. "Высокие ставки по кредитам надо снижать, льготное кредитование в этом плане помогает, но там есть тоже проблема - около половины предпринимателей получают отказы по кредитам. Уровень отказов намного выше в микробизнесе и ниже – у средних компаний", - подчеркнул он.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Госдума проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей

Госдума и правительство обсудят повышение уровня образования предпринимателей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Госдума совместно с правительством проработает вопрос повышения уровня образования предпринимателей и их финансовой грамотности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме выразил надежду, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций.
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"Чтобы малый бизнес развивался, нужно его поддержать на старте на основе достоверных сведений об их деятельности, понятно, что солидного предпринимательского опыта у них нет. Но тем, кто работает добросовестно, не имеет задолженности по налогам и имеет хорошую кредитную историю, на мой взгляд, нельзя отказывать на ровном месте. Это всё на самом деле связано с уровнем образования наших предпринимателей, именно повышение уровня образования предпринимателей и повышение их финансовой грамотности - вот ключевые факторы для роста этого сектора. Я думаю, что совместно с правительством РФ мы проработаем эти вопросы", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что правительство хорошо осознает, что вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП страны свыше 20%, поэтому для дальнейшего роста необходимо стимулировать спрос на рынке внутри страны на продукцию и услуги МСП.
"Высокие ставки по кредитам надо снижать, льготное кредитование в этом плане помогает, но там есть тоже проблема - около половины предпринимателей получают отказы по кредитам. Уровень отказов намного выше в микробизнесе и ниже – у средних компаний", - подчеркнул он.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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