https://ria.ru/20240403/prazdnik-1937414492.html

В музее Андрея Рублева открывается выставка о празднике Благовещения

В музее Андрея Рублева открывается выставка о празднике Благовещения - РИА Новости, 03.04.2024

В музее Андрея Рублева открывается выставка о празднике Благовещения

Выставка, посвященная празднику Благовещения Пресвятой Богородицы открывается в среду в столичном музее Рублева, на ней представят икону и две певческие... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T03:00

2024-04-03T03:00

2024-04-03T03:00

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Выставка, посвященная празднику Благовещения Пресвятой Богородицы открывается в среду в столичном музее Рублева, на ней представят икону и две певческие старообрядческие книги, а также проведут лекцию об "ангельском языке" этой службы, рассказала РИА Новости куратор выставки, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела музея Рублева музыковед Лада Кондрашова.Русская православная церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством."В музее Рублева - 3 апреля, а для широкой публики 4 апреля - открывается выставка, посвященная празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Она будет проходить до 12 мая включительно. Будут представлены одна икона XVI века и две старообрядческие певческие рукописи из нашего собрания. Одна из них – XVIII века, гуслицкой книжной традиции, в ней записана служба Благовещения. Песнопение нотированы крюковой знаменной нотацией, по ним старообрядцы исполняли эти песнопения. Вторая рукопись – из частного собрания, это обиход (богослужебная книга ред.) XIX века, привезенный с Русского Севера, где жили старообрядцы – поморы", - рассказала Кондрашова.Также в музее 4 апреля в 18.00 состоится лекция, посвященная этим рукописям и "ангельскому языку". По словам куратора, "чтобы показать публике особенности праздничной службы на Благовещение был выбран певческий жанр величания"."Если обычно величание начинают со слов "величаяем тя…" и произносится имя Господа, Богородицы или святого, то величание Благовещению представляет собой прямую речь Архангела Гавриила, явившегося Деве Марии с благой вестью о рождении ею Сына Божия. Это величание имеет особые вставки, которые называют асемантическими, то есть не имеющими смысла. Я считаю, что они в Благовещенской службе изображают ангельский язык, на котором Архангел обратился к Богородице. Этому "ангельскому языку" и будет посвящена лекция 4 апреля в 18.00", - заключила собеседница агентства.Кроме того, на выставке показывают фильм с записью песнопений Благовещения по этим рукописям, которые исполняет ансамбль "Ex Libris" под управлением Даниила Саяпина, а также архивные записи этих песнопений 1969 года.

https://ria.ru/20220407/blagoveschenie-1782137180.html

https://ria.ru/20231121/teolog-1910784496.html

https://ria.ru/20240304/ikona-1931051860.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия