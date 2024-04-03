Рейтинг@Mail.ru
Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 03.04.2024 (обновлено: 13:25 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция
Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция - РИА Новости, 03.04.2024
Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция
Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о состоянии и перспективах российской экономики, о... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:00
2024-04-03T13:25
госдума рф
михаил мишустин
россия
политика
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937491851_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a63825e2c20c7d93e0ba85ded06b2779.jpg
МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о состоянии и перспективах российской экономики, о социальных программах, а также о влиянии санкций на их инициаторов. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.ВВП России в условиях санкций вырос сильнее, чем у их инициаторов"Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот — расширялось. &lt;...&gt; Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран"."В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков".О перспективах российской экономики"По оценке Всемирного банка Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта".Исполнение бюджета — лучшее за последние годы"Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше"."Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть"."Доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей, что больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на пять процентов".О развитии промышленности"Производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы. Главным драйвером был обрабатывающий сектор — он прибавил 7,5%. Это рекорд за последние десять лет. Крайне важно, что доля отрасли в валовом внутреннем продукте тоже увеличилась, &lt;...&gt; этот показатель приблизился к 13%""Для расширения производства приоритетной продукции запустили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы. Это льготное кредитование предприятий на реализацию крупных проектов. В ее рамках одобрены 36 — общей стоимостью порядка 800 миллиардов рублей. Десять из них — уже стартовали. Высокую востребованность показала и промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей. Средства использовались на приобретение и строительство заводских площадей".О ситуации в медицинеПродолжительность жизни превысила доковидные цифры"По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России"."Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек. То в прошлом году — уже каждый второй житель России".В сферу высоких технологий инвестировали 137 миллиардов"Запущены &lt;...&gt; десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компа­ниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти — средства бизнеса"."Продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" — это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около четырех тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и при­кладные исследования".
https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html
https://realty.ria.ru/20240321/kabmin-1934709881.html
https://ria.ru/20230904/skif-1893703504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
2024-04-03T12:00
true
PT1S
Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира
Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира
2024-04-03T12:00
true
PT0M16S
Мишустин: "Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет"
Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил Мишустин.
2024-04-03T12:00
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937491851_61:0:957:672_1920x0_80_0_0_52926c4b5954b072c820f0c84ddd9494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, михаил мишустин, россия, политика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Политика, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году

Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция

Читать ria.ru в
МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о состоянии и перспективах российской экономики, о социальных программах, а также о влиянии санкций на их инициаторов. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

ВВП России в условиях санкций вырос сильнее, чем у их инициаторов

«
"Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот — расширялось. <...> Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран".
«
"В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

О перспективах российской экономики

«
"По оценке Всемирного банка Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик
1 апреля, 12:48

Исполнение бюджета — лучшее за последние годы

«
"Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше".
«
"Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть".
«
"Доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей, что больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на пять процентов".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Кабмин выделил дополнительно миллиард рублей на промышленную ипотеку
21 марта, 15:00

О развитии промышленности

«
"Производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы. Главным драйвером был обрабатывающий сектор — он прибавил 7,5%. Это рекорд за последние десять лет. Крайне важно, что доля отрасли в валовом внутреннем продукте тоже увеличилась, <...> этот показатель приблизился к 13%"
«
"Для расширения производства приоритетной продукции запустили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы. Это льготное кредитование предприятий на реализацию крупных проектов. В ее рамках одобрены 36 — общей стоимостью порядка 800 миллиардов рублей. Десять из них — уже стартовали. Высокую востребованность показала и промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей. Средства использовались на приобретение и строительство заводских площадей".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России

О ситуации в медицине

  • в 2023 году сложные операции бесплатно провели для 1,5 миллиона человек, это на 12% больше, чем в 2022-м;
  • за последние три года почти два миллиона человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно получили необходимые препараты, на эти цели выделено дополнительно два миллиарда рублей, что обеспечит лекарствами еще миллион человек с болезнями сердца;
  • в 2024 году почти 49 тысяч детей от двух до 17 лет обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы;
  • лечение от гепатита С смогут получать сто тысяч граждан;
  • производство лекарств выросло на 7,5%, на рынок выпущено 530 отечественных препаратов, в том числе — передовых.

Продолжительность жизни превысила доковидные цифры

«
"По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России".
«
"Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек. То в прошлом году — уже каждый второй житель России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Архитектурная концепция ЦКП СКИФ
"Аналогов нет". В России создают самый совершенный синхротрон
4 сентября 2023, 08:00

В сферу высоких технологий инвестировали 137 миллиардов

«
"Запущены <...> десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компа­ниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти — средства бизнеса".
«
"Продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" — это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около четырех тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и при­кладные исследования".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
председатель правительства России
 
Госдума РФМихаил МишустинРоссияПолитикаОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала