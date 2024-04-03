https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция

Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция - РИА Новости, 03.04.2024

Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция

Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о состоянии и перспективах российской экономики, о... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:00

2024-04-03T12:00

2024-04-03T13:25

госдума рф

михаил мишустин

россия

политика

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о состоянии и перспективах российской экономики, о социальных программах, а также о влиянии санкций на их инициаторов. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.ВВП России в условиях санкций вырос сильнее, чем у их инициаторов"Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот — расширялось. <...> Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран"."В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков".О перспективах российской экономики"По оценке Всемирного банка Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта".Исполнение бюджета — лучшее за последние годы"Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше"."Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть"."Доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей, что больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на пять процентов".О развитии промышленности"Производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы. Главным драйвером был обрабатывающий сектор — он прибавил 7,5%. Это рекорд за последние десять лет. Крайне важно, что доля отрасли в валовом внутреннем продукте тоже увеличилась, <...> этот показатель приблизился к 13%""Для расширения производства приоритетной продукции запустили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы. Это льготное кредитование предприятий на реализацию крупных проектов. В ее рамках одобрены 36 — общей стоимостью порядка 800 миллиардов рублей. Десять из них — уже стартовали. Высокую востребованность показала и промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей. Средства использовались на приобретение и строительство заводских площадей".О ситуации в медицинеПродолжительность жизни превысила доковидные цифры"По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России"."Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек. То в прошлом году — уже каждый второй житель России".В сферу высоких технологий инвестировали 137 миллиардов"Запущены <...> десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компа­ниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти — средства бизнеса"."Продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" — это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около четырех тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и при­кладные исследования".

https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html

https://realty.ria.ru/20240321/kabmin-1934709881.html

https://ria.ru/20230904/skif-1893703504.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе 2024-04-03T12:00 true PT1S

Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира 2024-04-03T12:00 true PT0M16S

Мишустин: "Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет" Продолжительность жизни в России по итогам 2023 достигла почти 73,5 лет, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил Мишустин. 2024-04-03T12:00 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

госдума рф, михаил мишустин, россия, политика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году