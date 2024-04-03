Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства. Трансляция

МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о состоянии и перспективах российской экономики, о социальных программах, а также о влиянии санкций на их инициаторов. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
ВВП России в условиях санкций вырос сильнее, чем у их инициаторов
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"Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот — расширялось. <...> Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран".
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"В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков".
О перспективах российской экономики
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"По оценке Всемирного банка Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта".
Исполнение бюджета — лучшее за последние годы
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"Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше".
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"Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть".
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"Доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей, что больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на пять процентов".
О развитии промышленности
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"Производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы. Главным драйвером был обрабатывающий сектор — он прибавил 7,5%. Это рекорд за последние десять лет. Крайне важно, что доля отрасли в валовом внутреннем продукте тоже увеличилась, <...> этот показатель приблизился к 13%"
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"Для расширения производства приоритетной продукции запустили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы. Это льготное кредитование предприятий на реализацию крупных проектов. В ее рамках одобрены 36 — общей стоимостью порядка 800 миллиардов рублей. Десять из них — уже стартовали. Высокую востребованность показала и промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей. Средства использовались на приобретение и строительство заводских площадей".
О ситуации в медицине
- в 2023 году сложные операции бесплатно провели для 1,5 миллиона человек, это на 12% больше, чем в 2022-м;
- за последние три года почти два миллиона человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно получили необходимые препараты, на эти цели выделено дополнительно два миллиарда рублей, что обеспечит лекарствами еще миллион человек с болезнями сердца;
- в 2024 году почти 49 тысяч детей от двух до 17 лет обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы;
- лечение от гепатита С смогут получать сто тысяч граждан;
- производство лекарств выросло на 7,5%, на рынок выпущено 530 отечественных препаратов, в том числе — передовых.
Продолжительность жизни превысила доковидные цифры
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"По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России".
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"Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек. То в прошлом году — уже каждый второй житель России".
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4 сентября 2023, 08:00
В сферу высоких технологий инвестировали 137 миллиардов
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"Запущены <...> десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компаниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти — средства бизнеса".
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"Продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" — это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около четырех тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и прикладные исследования".