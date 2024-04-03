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В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.04.2024
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20:46 03.04.2024 (обновлено: 20:57 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pozhar-1937703443.html
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.04.2024
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение
Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:46
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ростов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дон
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров."Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. По оперативным данным, площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточняет МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.
ростов
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96
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Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники.
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ростов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дон, видео
Ростов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дон
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
2024-04-03T20:46
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В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение

В ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

© Кадр видео из соцсетейПожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров.
"Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. По оперативным данным, площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточняет МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.
 
РостовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дон
 
 
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