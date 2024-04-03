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В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение

В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.04.2024

В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение

Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:46

2024-04-03T20:46

2024-04-03T20:57

ростов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дон

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров."Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. По оперативным данным, площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточняет МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.

ростов

дон

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники. 2024-04-03T20:46 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дон, видео