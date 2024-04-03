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В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.04.2024
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение
Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:46
2024-04-03T20:46
2024-04-03T20:57
ростов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дон
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров."Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. По оперативным данным, площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточняет МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.
ростов
дон
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937705654_0:346:469:698_1920x0_80_0_0_194886cef0c9b4cb7830b145243744b4.jpg
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники.
2024-04-03T20:46
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дон, видео
Ростов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дон
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове ликвидировали открытое горение
В ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Открытое горение в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале
.
Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров.
"Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. По оперативным данным, площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточняет МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.