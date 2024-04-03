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Патрушев назвал обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" вбросами - РИА Новости, 03.04.2024
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11:59 03.04.2024 (обновлено: 12:12 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/potoki-1937535738.html
Патрушев назвал обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" вбросами
Патрушев назвал обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" вбросами - РИА Новости, 03.04.2024
Патрушев назвал обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" вбросами
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал дезинформацией утверждения западных СМИ об подрыве "Северных потоков" украинцами: такую диверсию под силам... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:59
2024-04-03T12:12
в мире
россия
северный поток
николай патрушев
авария на "северных потоках"
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал дезинформацией утверждения западных СМИ об подрыве "Северных потоков" украинцами: такую диверсию под силам совершить спецподразделениям США и Англии. "Хотел бы напомнить о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", совершенных в сентябре 2022 года. Западные СМИ и официальные лица тогда наперебой рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами, подошедшими на яхте к газопроводам. Эта дезинформация распространялась ими в расчете на некомпетентных западных обывателей", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. "Факт заключается в том, что осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения. Как известно, они имеются в распоряжении у США и Англии", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
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в мире, россия, северный поток, николай патрушев, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Северный поток, Николай Патрушев, Авария на "Северных потоках"
Патрушев назвал обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" вбросами

Патрушев: подорвать "Северные потоки" было под силу только спецподразделениям

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал дезинформацией утверждения западных СМИ об подрыве "Северных потоков" украинцами: такую диверсию под силам совершить спецподразделениям США и Англии.
"Хотел бы напомнить о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", совершенных в сентябре 2022 года. Западные СМИ и официальные лица тогда наперебой рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами, подошедшими на яхте к газопроводам. Эта дезинформация распространялась ими в расчете на некомпетентных западных обывателей", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
"Факт заключается в том, что осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения. Как известно, они имеются в распоряжении у США и Англии", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Журналист рассказала о военном ВСУ, обвиненном в подрыве "Северных потоков"
21 марта, 14:00
 
В миреРоссияСеверный потокНиколай ПатрушевАвария на "Северных потоках"
 
 
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