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Пошлины на вино из стран НАТО могут повысить до 200 процентов
Пошлины на вино из стран НАТО могут повысить до 200 процентов - РИА Новости, 03.04.2024
Пошлины на вино из стран НАТО могут повысить до 200 процентов
Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200% будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, заявила журналистам вице-премьер... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:44
2024-04-03T18:44
2024-04-03T19:40
экономика
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виктория абрамченко
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200% будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран… Поэтому будем рассматривать соответствующую инициативу в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции кабмина в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО до 200%. Позже вице-премьер уточнила, что данное предложение, конечно же, требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения с привлечением экспертов на подкомиссии."В России виноделие развивается опережающими темпами, и внутренний спрос на вино может быть полностью обеспечен отечественными производителями. И все-таки напомню, что недавно уже было реализовано предложение по повышению пошлины на ввоз вина из недружественных стран. Это один из механизмов защиты внутреннего рынка", - добавила она в своем Telegram-канале.В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.
https://ria.ru/20240307/vino-1931616572.html
https://ria.ru/20240305/vino-1931323195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, грузия, виктория абрамченко, нато
Экономика, Россия, Грузия, Виктория Абрамченко, НАТО
Пошлины на вино из стран НАТО могут повысить до 200 процентов
Абрамченко: подкомиссия рассмотрит введение пошлин на вино из стран НАТО в 200%
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200% будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«
"Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран… Поэтому будем рассматривать соответствующую инициативу в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции кабмина в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО до 200%.
Позже вице-премьер уточнила, что данное предложение, конечно же, требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения с привлечением экспертов на подкомиссии.
"В России виноделие развивается опережающими темпами, и внутренний спрос на вино может быть полностью обеспечен отечественными производителями. И все-таки напомню, что недавно уже было реализовано предложение по повышению пошлины на ввоз вина из недружественных стран. Это один из механизмов защиты внутреннего рынка", - добавила она в своем Telegram-канале.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии
.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.