https://ria.ru/20240403/poroshenko-1937465932.html
Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах
Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах - РИА Новости, 03.04.2024
Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T01:11
2024-04-03T01:11
2024-04-03T06:15
украина
петр порошенко
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства."Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.По словам Порошенко, для проведения выборов Украине нужно победить в конфликте.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240321/zemlya-1934594741.html
https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937239032.html
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украина, петр порошенко, в мире
Украина, Петр Порошенко, В мире
Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах
Порошенко заявил, что хочет участвовать в следующих выборах президента Украины