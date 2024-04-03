https://ria.ru/20240403/poroshenko-1937465932.html

Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах

Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах - РИА Новости, 03.04.2024

Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T01:11

2024-04-03T01:11

2024-04-03T06:15

украина

петр порошенко

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства."Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.По словам Порошенко, для проведения выборов Украине нужно победить в конфликте.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240321/zemlya-1934594741.html

https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937239032.html

украина

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украина, петр порошенко, в мире