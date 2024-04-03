https://ria.ru/20240403/pomosch-1937723065.html

В США запрос о помощи Киеву рассмотрят не раньше середины апреля, пишут СМИ

В США запрос о помощи Киеву рассмотрят не раньше середины апреля, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

В США запрос о помощи Киеву рассмотрят не раньше середины апреля, пишут СМИ

Запрос о новой помощи Киеву в палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:50

2024-04-03T23:50

2024-04-03T23:50

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Запрос о новой помощи Киеву в палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, сообщает агентство Блумберг. "Голосование по вопросу помощи Украине вероятно в палате представителей не раньше по крайней мере середины апреля, возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев", - сообщает агентство со ссылкой на партийное руководство конгресса. Ранее Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.

https://ria.ru/20240403/konflikt-1937691754.html

https://ria.ru/20240324/golosovanie-1935524040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, сша, майк джонсон, президентские выборы в сша