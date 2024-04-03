В США запрос о помощи Киеву рассмотрят не раньше середины апреля, пишут СМИ
Блумберг: в палате представителей обсудят помощь Киеву не раньше середины апреля
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Запрос о новой помощи Киеву в палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, сообщает агентство Блумберг.
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"Голосование по вопросу помощи Украине вероятно в палате представителей не раньше по крайней мере середины апреля, возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев", - сообщает агентство со ссылкой на партийное руководство конгресса.
Ранее Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов.
Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.