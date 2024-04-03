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Овощи, детские письма и ортопедические матрасы отправили из Сочи в зону СВО
Овощи, детские письма и ортопедические матрасы отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 03.04.2024
Овощи, детские письма и ортопедические матрасы отправили из Сочи в зону СВО
Более 100 ортопедических матрасов, десятки тонн овощей, а также письма учеников воскресной школы отправили неравнодушные жители Сочи в зону специальной военной... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:13
2024-04-03T14:13
2024-04-03T14:13
надежные люди
сочи
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Более 100 ортопедических матрасов, десятки тонн овощей, а также письма учеников воскресной школы отправили неравнодушные жители Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сочинской епархии Александр Копырин. По его словам, помощь бойцам оказывается с начала СВО. В сборке гуманитарных посылок участвуют представители духовенства, прихожане, дети воскресной сочинской школы и неравнодушные граждане. "Мы отправляем через фонд "Воин-интернационалист", нижнее бельё у нас шьют, предметы первой необходимости, вещи тёплые. Вообще, сочинская епархия для мирного населения, в том числе для тех территорий, которые вошли в состав Российской Федерации, много оказывает помощи. Это ортопедические матрасы 100 штук, целая фура уехала, это десятки тонн овощей, вещей верхней одежды, обувь", - сказал Копырин. Из последнего, говорит он, отправляли медикаменты и вещи, собранные совместно с прихожанами. Отправка осуществляется при помощи фонда, а к гуманитарным посылкам нередко добавляют детские письма. "Дети воскресной школы регулярно пишут письма на фронт. Где-то по 150-200 регулярно уходят с каждой партией у нас письма. Было три партии, с рождественской четыре, когда отправляли 2 тысячи подарков детям Донбасса", - заявил Копырин.
https://ria.ru/20240402/svechi-1937435358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Сочи, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Более 100 ортопедических матрасов, десятки тонн овощей, а также письма учеников воскресной школы отправили неравнодушные жители Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сочинской епархии Александр Копырин.
По его словам, помощь бойцам оказывается с начала СВО
. В сборке гуманитарных посылок участвуют представители духовенства, прихожане, дети воскресной сочинской школы и неравнодушные граждане.
"Мы отправляем через фонд "Воин-интернационалист", нижнее бельё у нас шьют, предметы первой необходимости, вещи тёплые. Вообще, сочинская епархия для мирного населения, в том числе для тех территорий, которые вошли в состав Российской Федерации, много оказывает помощи. Это ортопедические матрасы 100 штук, целая фура уехала, это десятки тонн овощей, вещей верхней одежды, обувь", - сказал Копырин.
Из последнего, говорит он, отправляли медикаменты и вещи, собранные совместно с прихожанами. Отправка осуществляется при помощи фонда, а к гуманитарным посылкам нередко добавляют детские письма. "Дети воскресной школы регулярно пишут письма на фронт. Где-то по 150-200 регулярно уходят с каждой партией у нас письма. Было три партии, с рождественской четыре, когда отправляли 2 тысячи подарков детям Донбасса", - заявил Копырин.