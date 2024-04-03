https://ria.ru/20240403/pomosch-1937585650.html

Овощи, детские письма и ортопедические матрасы отправили из Сочи в зону СВО

Овощи, детские письма и ортопедические матрасы отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 03.04.2024

Овощи, детские письма и ортопедические матрасы отправили из Сочи в зону СВО

Более 100 ортопедических матрасов, десятки тонн овощей, а также письма учеников воскресной школы отправили неравнодушные жители Сочи в зону специальной военной... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:13

2024-04-03T14:13

2024-04-03T14:13

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сочи

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Более 100 ортопедических матрасов, десятки тонн овощей, а также письма учеников воскресной школы отправили неравнодушные жители Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сочинской епархии Александр Копырин. По его словам, помощь бойцам оказывается с начала СВО. В сборке гуманитарных посылок участвуют представители духовенства, прихожане, дети воскресной сочинской школы и неравнодушные граждане. "Мы отправляем через фонд "Воин-интернационалист", нижнее бельё у нас шьют, предметы первой необходимости, вещи тёплые. Вообще, сочинская епархия для мирного населения, в том числе для тех территорий, которые вошли в состав Российской Федерации, много оказывает помощи. Это ортопедические матрасы 100 штук, целая фура уехала, это десятки тонн овощей, вещей верхней одежды, обувь", - сказал Копырин. Из последнего, говорит он, отправляли медикаменты и вещи, собранные совместно с прихожанами. Отправка осуществляется при помощи фонда, а к гуманитарным посылкам нередко добавляют детские письма. "Дети воскресной школы регулярно пишут письма на фронт. Где-то по 150-200 регулярно уходят с каждой партией у нас письма. Было три партии, с рождественской четыре, когда отправляли 2 тысячи подарков детям Донбасса", - заявил Копырин.

https://ria.ru/20240402/svechi-1937435358.html

сочи

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, сво, гуманитарная помощь, благотворительность