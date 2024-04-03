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В МИД Польши рассказали, сколько ЕС отправил финпомощи Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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14:13 03.04.2024 (обновлено: 14:18 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pomosch-1937585211.html
В МИД Польши рассказали, сколько ЕС отправил финпомощи Украине
В МИД Польши рассказали, сколько ЕС отправил финпомощи Украине - РИА Новости, 03.04.2024
В МИД Польши рассказали, сколько ЕС отправил финпомощи Украине
Европейский союз направил Украине в два раза больше финансовой помощи, чем США, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, прибыв в Брюссель на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:13
2024-04-03T14:18
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Европейский союз направил Украине в два раза больше финансовой помощи, чем США, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, прибыв в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО."Европейский союз делает свое. До настоящего времени мы передали Украине плюс-минус в два раза больше финансовой помощи, чем Соединенные Штаты", - сказал Сикорский.Он отметил, что дополнительно Украина в ближайшее время получит очередные 50 миллиардов евро финансовой помощи от ЕС.В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240210/zakonoproekt-1926624263.html
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в мире, украина, сша, нато, польша, радослав сикорский, александр устинов, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, США, НАТО, Польша, Радослав Сикорский, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Евросоюз, Верховная Рада Украины
В МИД Польши рассказали, сколько ЕС отправил финпомощи Украине

МИД Польши: ЕС направил Украине в два раза больше финансовой помощи, чем США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Европейский союз направил Украине в два раза больше финансовой помощи, чем США, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, прибыв в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО.
«
"Европейский союз делает свое. До настоящего времени мы передали Украине плюс-минус в два раза больше финансовой помощи, чем Соединенные Штаты", - сказал Сикорский.
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Он отметил, что дополнительно Украина в ближайшее время получит очередные 50 миллиардов евро финансовой помощи от ЕС.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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В миреУкраинаСШАНАТОПольшаРадослав СикорскийАлександр УстиновВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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