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В Польше фермеры провели ночь в здании Минсельхоза - РИА Новости, 03.04.2024
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09:04 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/polsha-1937488612.html
В Польше фермеры провели ночь в здании Минсельхоза
В Польше фермеры провели ночь в здании Минсельхоза - РИА Новости, 03.04.2024
В Польше фермеры провели ночь в здании Минсельхоза
Протестующие польские фермеры провели ночь в министерстве сельского хозяйства и ждут на переговоры премьер-министра, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:04
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Протестующие польские фермеры провели ночь в министерстве сельского хозяйства и ждут на переговоры премьер-министра, сообщает радиостанция RMF FM. Минувшей ночью министерство сельского хозяйства и развития села сообщило о начале переговоров главы ведомства Чеслава Секерского с представителями протестующих фермеров. "После ночи такие же выводы, как и после дня. Ждем премьер-министра. Ничего не было решено, ничего не было согласовано", - цитирует радиостанция председателя профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаша Обшаньского. Он пояснил, что 12 человек провели ночь в министерстве сельского хозяйства. Они вели переговоры с министром Секерским и его заместителем Михалом Колодзейчаком. "Они не дали ожидаемых результатов. Министр Секерский прижат к стене, потому что все зависит от премьер-министра Дональда Туска, который безразличен к голосу фермеров, ожидающих конкретных результатов", - сказал Обшаньский. По его словам, министр Секерский в ходе переговоров сказал, что он зависит от решений премьера, считает, что Туск не видит необходимости разговаривать с фермерами. "Он говорит, что это должно сделать министерство сельского хозяйства, а министерство сельского хозяйства возлагает вину на решение правительства", - подчеркнул глава профсоюзной организации. С начала февраля по всей Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240319/polsha-1934353458.html
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в мире, жкх, польша, украина, дональд туск, солидарность
В мире, ЖКХ, Польша, Украина, Дональд Туск, Солидарность
В Польше фермеры провели ночь в здании Минсельхоза

Польские фермеры провели ночь в министерстве и ждут на переговоры премьера

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Протестующие польские фермеры провели ночь в министерстве сельского хозяйства и ждут на переговоры премьер-министра, сообщает радиостанция RMF FM.
Минувшей ночью министерство сельского хозяйства и развития села сообщило о начале переговоров главы ведомства Чеслава Секерского с представителями протестующих фермеров.
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"После ночи такие же выводы, как и после дня. Ждем премьер-министра. Ничего не было решено, ничего не было согласовано", - цитирует радиостанция председателя профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаша Обшаньского.
Он пояснил, что 12 человек провели ночь в министерстве сельского хозяйства. Они вели переговоры с министром Секерским и его заместителем Михалом Колодзейчаком. "Они не дали ожидаемых результатов. Министр Секерский прижат к стене, потому что все зависит от премьер-министра Дональда Туска, который безразличен к голосу фермеров, ожидающих конкретных результатов", - сказал Обшаньский.
По его словам, министр Секерский в ходе переговоров сказал, что он зависит от решений премьера, считает, что Туск не видит необходимости разговаривать с фермерами. "Он говорит, что это должно сделать министерство сельского хозяйства, а министерство сельского хозяйства возлагает вину на решение правительства", - подчеркнул глава профсоюзной организации.
С начала февраля по всей Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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