https://ria.ru/20240403/politika-1937518743.html

Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана

Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана - РИА Новости, 03.04.2024

Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале юридически оценил атаку одной страны на диппредставительство другой как casus belli... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:52

2024-04-03T10:52

2024-04-03T10:52

в мире

иран

дамаск (город)

сирия

дмитрий полянский

оон

нато

корпус стражей исламской революции

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ООН, 3 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале юридически оценил атаку одной страны на диппредставительство другой как casus belli (формальный повод для объявления войны), касаясь ситуации с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске. "Если абстрагироваться от регионального контекста, в сухом остатке мы имеем целенаправленную воздушную атаку одного государства на дипломатическое представительство другого", - указал Полянский. "По международному праву это casus belli. Чтобы было понимание масштаба инцидента - в прошлый раз СБ обсуждал подобное 25 лет назад, когда в результате удара НАТО было уничтожено здание посольства КНР в Белграде", - подчеркнул он. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, дамаск (город), сирия, дмитрий полянский, оон, нато, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году