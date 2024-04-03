Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана
Полянский квалифицировал удар Израиля по консульству Ирана как casus belli
© LOUAI BESHARAМесто ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
© LOUAI BESHARA
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
ООН, 3 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале юридически оценил атаку одной страны на диппредставительство другой как casus belli (формальный повод для объявления войны), касаясь ситуации с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
"Если абстрагироваться от регионального контекста, в сухом остатке мы имеем целенаправленную воздушную атаку одного государства на дипломатическое представительство другого", - указал Полянский.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.