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Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана - РИА Новости, 03.04.2024
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10:52 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/politika-1937518743.html
Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана
Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана - РИА Новости, 03.04.2024
Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале юридически оценил атаку одной страны на диппредставительство другой как casus belli... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:52
2024-04-03T10:52
в мире
иран
дамаск (город)
сирия
дмитрий полянский
оон
нато
корпус стражей исламской революции
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ООН, 3 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале юридически оценил атаку одной страны на диппредставительство другой как casus belli (формальный повод для объявления войны), касаясь ситуации с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске. "Если абстрагироваться от регионального контекста, в сухом остатке мы имеем целенаправленную воздушную атаку одного государства на дипломатическое представительство другого", - указал Полянский. "По международному праву это casus belli. Чтобы было понимание масштаба инцидента - в прошлый раз СБ обсуждал подобное 25 лет назад, когда в результате удара НАТО было уничтожено здание посольства КНР в Белграде", - подчеркнул он. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html
https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html
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в мире, иран, дамаск (город), сирия, дмитрий полянский, оон, нато, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Дамаск (город), Сирия, Дмитрий Полянский, ООН, НАТО, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана

Полянский квалифицировал удар Израиля по консульству Ирана как casus belli

© LOUAI BESHARAМесто ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
© LOUAI BESHARA
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Читать ria.ru в
ООН, 3 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале юридически оценил атаку одной страны на диппредставительство другой как casus belli (формальный повод для объявления войны), касаясь ситуации с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
"Если абстрагироваться от регионального контекста, в сухом остатке мы имеем целенаправленную воздушную атаку одного государства на дипломатическое представительство другого", - указал Полянский.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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"По международному праву это casus belli. Чтобы было понимание масштаба инцидента - в прошлый раз СБ обсуждал подобное 25 лет назад, когда в результате удара НАТО было уничтожено здание посольства КНР в Белграде", - подчеркнул он.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
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В миреИранДамаск (город)СирияДмитрий ПолянскийООННАТОКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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