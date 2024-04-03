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Стали известны подробности о подростке, устроившем стрельбу в финской школе - РИА Новости, 03.04.2024
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15:09 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/podrostok-1937604548.html
Стали известны подробности о подростке, устроившем стрельбу в финской школе
Стали известны подробности о подростке, устроившем стрельбу в финской школе - РИА Новости, 03.04.2024
Стали известны подробности о подростке, устроившем стрельбу в финской школе
Подросток, устроивший стрельбу в финской школе во вторник, был жертвой издевательств, сообщает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:09
2024-04-03T15:09
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подросток, устроивший стрельбу в финской школе во вторник, был жертвой издевательств, сообщает общественный вещатель Yle. "По данным Yle, 12-летний подозреваемый в стрельбе был жертвой издевательств в школе. Таким образом, мотив преступления напрямую связан с буллингом", - говорится в материале. Стрельба произошла во вторник утром в школе в Вантаа. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, две школьницы серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет. Инцидент расследуется как убийство и покушение на убийство. Уголовное дело не возбуждается, поскольку подозреваемый в силу возраста не может нести уголовную ответственность. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители. Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек. Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству. Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
https://ria.ru/20240401/strelba-1937212596.html
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в мире, финляндия, youtube
В мире, Финляндия, YouTube
Стали известны подробности о подростке, устроившем стрельбу в финской школе

Yle: устроивший стрельбу в финской школе подросток был жертвой издевательств

© Flickr / David GallagherМашина полиции Финляндии
Машина полиции Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Flickr / David Gallagher
Машина полиции Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подросток, устроивший стрельбу в финской школе во вторник, был жертвой издевательств, сообщает общественный вещатель Yle.
«
"По данным Yle, 12-летний подозреваемый в стрельбе был жертвой издевательств в школе. Таким образом, мотив преступления напрямую связан с буллингом", - говорится в материале.
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Стрельба произошла во вторник утром в школе в Вантаа. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, две школьницы серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.
Инцидент расследуется как убийство и покушение на убийство. Уголовное дело не возбуждается, поскольку подозреваемый в силу возраста не может нести уголовную ответственность. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители.
Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек.
Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.
Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
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