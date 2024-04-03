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В Волгограде задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве - РИА Новости, 03.04.2024
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14:10 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html
В Волгограде задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве
В Волгограде задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве - РИА Новости, 03.04.2024
В Волгограде задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве
Двух 15-летних подростков, которых подозревают в убийстве незнакомого мужчины в заброшенном доме, задержали в Волгограде, сообщает в среду СУСК по Волгоградской РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:10
2024-04-03T14:10
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Двух 15-летних подростков, которых подозревают в убийстве незнакомого мужчины в заброшенном доме, задержали в Волгограде, сообщает в среду СУСК по Волгоградской области. "По подозрению в совершении преступления &lt;...&gt; задержаны двое 15-летних подростков. В ходе допроса подозреваемые сообщили, что 31 марта они прибыли в заброшенный дом, где увидели двух ранее незнакомых мужчин, которым нанесли множественные телесные повреждения, а также ножевые ранения, после чего скрылись", - говорится в релизе. О мотивах подростков ничего не говорится. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об аресте.По информации ведомства, 31 марта в заброшенном доме в Красноармейском районе Волгограда был найдет мертвым 47-летний мужчина, также с этого же адреса в больницу был доставлен с многочисленными травмами 43-летний мужчина. Следователям удалось выяснить, что к нападению причастны два подростка.
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волгоград
волгоградская область
красноармейский район
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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район
В Волгограде задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве

В Волгограде задержали двух 15-летних мальчиков по подозрению в убийстве мужчины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Двух 15-летних подростков, которых подозревают в убийстве незнакомого мужчины в заброшенном доме, задержали в Волгограде, сообщает в среду СУСК по Волгоградской области.
«
"По подозрению в совершении преступления <...> задержаны двое 15-летних подростков. В ходе допроса подозреваемые сообщили, что 31 марта они прибыли в заброшенный дом, где увидели двух ранее незнакомых мужчин, которым нанесли множественные телесные повреждения, а также ножевые ранения, после чего скрылись", - говорится в релизе.
О мотивах подростков ничего не говорится. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об аресте.
По информации ведомства, 31 марта в заброшенном доме в Красноармейском районе Волгограда был найдет мертвым 47-летний мужчина, также с этого же адреса в больницу был доставлен с многочисленными травмами 43-летний мужчина. Следователям удалось выяснить, что к нападению причастны два подростка.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский район
 
 
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