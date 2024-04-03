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США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
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02:24 03.04.2024 (обновлено: 12:26 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/podlodka-1937468350.html
США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ
США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ
Создание американской атомной подлодки "Округ Колумбия", которой планировали заменять крупнейшие субмарины ВМС США класса Ohio, откладывается на год, сообщают... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:24
2024-04-03T12:26
военно-морские силы сша
в мире
politico
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Создание американской атомной подлодки "Округ Колумбия", которой планировали заменять крупнейшие субмарины ВМС США класса Ohio, откладывается на год, сообщают СМИ.В сообщении ВМС США, которое приводит в своем аккаунте в соцсети Х репортер издания Politico, говорится, что задержка по исполнению контракта на строительство подлодки оценивается в 12-16 месяцев.Строительство меньших подлодок и ракетного крейсера сдвигается еще на большие сроки, следует из публикации.Завершение строительства подлодки класса Columbia планировалось на 2027 год, когда на нее собирались менять существующие субмарины класса Ohio — крупнейшие на вооружении ВМС.
https://ria.ru/20240403/kndr-1937463455.html
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военно-морские силы сша, в мире, politico
Военно-морские силы США, В мире, Politico
США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ

Politico: США отложили на год создание новой атомной подлодки "Округ Колумбия"

© Фото : Public DomainПроект американской атомной подлодки класса Columbia
Проект американской атомной подлодки класса Columbia - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Public Domain
Проект американской атомной подлодки класса Columbia
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Создание американской атомной подлодки "Округ Колумбия", которой планировали заменять крупнейшие субмарины ВМС США класса Ohio, откладывается на год, сообщают СМИ.
В сообщении ВМС США, которое приводит в своем аккаунте в соцсети Х репортер издания Politico, говорится, что задержка по исполнению контракта на строительство подлодки оценивается в 12-16 месяцев.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Строительство меньших подлодок и ракетного крейсера сдвигается еще на большие сроки, следует из публикации.
Завершение строительства подлодки класса Columbia планировалось на 2027 год, когда на нее собирались менять существующие субмарины класса Ohio — крупнейшие на вооружении ВМС.
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