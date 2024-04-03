https://ria.ru/20240403/podlodka-1937468350.html

США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ

США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ

Создание американской атомной подлодки "Округ Колумбия", которой планировали заменять крупнейшие субмарины ВМС США класса Ohio, откладывается на год, сообщают... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T02:24

2024-04-03T02:24

2024-04-03T12:26

военно-морские силы сша

в мире

politico

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Создание американской атомной подлодки "Округ Колумбия", которой планировали заменять крупнейшие субмарины ВМС США класса Ohio, откладывается на год, сообщают СМИ.В сообщении ВМС США, которое приводит в своем аккаунте в соцсети Х репортер издания Politico, говорится, что задержка по исполнению контракта на строительство подлодки оценивается в 12-16 месяцев.Строительство меньших подлодок и ракетного крейсера сдвигается еще на большие сроки, следует из публикации.Завершение строительства подлодки класса Columbia планировалось на 2027 год, когда на нее собирались менять существующие субмарины класса Ohio — крупнейшие на вооружении ВМС.

https://ria.ru/20240403/kndr-1937463455.html

https://ria.ru/20240319/zarplata-1934127917.html

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военно-морские силы сша, в мире, politico