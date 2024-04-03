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Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России - РИА Новости, 03.04.2024
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22:44 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/plan-1937717219.html
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России - РИА Новости, 03.04.2024
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России
Объединение БРИКС, в котором Россия занимает лидирующую роль, может создать привязанную к золоту валюту, и тогда доллар потеряет позиции в мире, заявил бывший... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:44
2024-04-03T22:44
экономика
россия
москва
евразия
сергей лавров
брикс
министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Объединение БРИКС, в котором Россия занимает лидирующую роль, может создать привязанную к золоту валюту, и тогда доллар потеряет позиции в мире, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Мы господствуем в мире в финансовом плане. Ну, теперь это меняется. Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен", — полагает эксперт.Макгрегор отметил, что дела для Соединенных Штатов идут не очень хорошо. Невозможно без последствий бесконечно печатать деньги, чтобы покрывать растущие расходы, предупредил он.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что дедолларизация в мире идет полным ходом. Как подчеркнул министр, необходимо сделать так, чтобы социально-экономическое развитие и благосостояние россиян не зависели от дискредитировавших себя механизмов, долгие годы контролируемых Западом в лице США.Лавров уточнил, что товарооборот в национальных валютах наращивается с такими крупными странами, как Китай, Индия и Иран. Этот процесс будет продолжаться, сообщил глава внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html
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экономика, россия, москва, евразия, сергей лавров, брикс, министерство обороны сша
Экономика, Россия, Москва, Евразия, Сергей Лавров, БРИКС, Министерство обороны США
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России

Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС нанесут удар по доллару

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Котельническую набережную в Москве
Вид на Котельническую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Котельническую набережную в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Объединение БРИКС, в котором Россия занимает лидирующую роль, может создать привязанную к золоту валюту, и тогда доллар потеряет позиции в мире, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы господствуем в мире в финансовом плане. Ну, теперь это меняется. Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен", — полагает эксперт.
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Макгрегор отметил, что дела для Соединенных Штатов идут не очень хорошо. Невозможно без последствий бесконечно печатать деньги, чтобы покрывать растущие расходы, предупредил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что дедолларизация в мире идет полным ходом. Как подчеркнул министр, необходимо сделать так, чтобы социально-экономическое развитие и благосостояние россиян не зависели от дискредитировавших себя механизмов, долгие годы контролируемых Западом в лице США.
Лавров уточнил, что товарооборот в национальных валютах наращивается с такими крупными странами, как Китай, Индия и Иран. Этот процесс будет продолжаться, сообщил глава внешнеполитического ведомства.
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