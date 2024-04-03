https://ria.ru/20240403/plan-1937694871.html

С захватом Крыма. Раскрыт новый план Сырского на фронте с применением F-16

С захватом Крыма. Раскрыт новый план Сырского на фронте с применением F-16 - РИА Новости, 03.04.2024

С захватом Крыма. Раскрыт новый план Сырского на фронте с применением F-16

Украинское военное руководство планирует новое контрнаступление с попыткой "захватить Крым", заявил эксперт Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:45

2024-04-03T19:45

2024-04-03T19:45

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинское военное руководство планирует новое контрнаступление с попыткой "захватить Крым", заявил эксперт Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy."Я не меняю гипотезу о том, что самое главное — взять Крым. На востоке страны все может затянуться", — сказал аналитик.По его словам, у Киева есть два сценария продолжения военных действий. Первый — отсидеться в обороне весь 2024 год и накопить ресурсы для удара в 2025-м. Его придерживался бывший главком ВСУ Валерий Залужный.Его преемник, генерал Александр Сырский, напротив, готов наступать уже в этом году. Как считает Самус, военачальник попытается повторить операцию, но уже с применением истребителей F-16, которые к тому моменту будут в распоряжении Киева.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что руководство республики больше не будет делиться военными планами с союзниками, поскольку это плачевно отразилось на летне-осенней кампании 2023 года.После провала наступления ВСУ летом-осенью 2023 года Россия нанесла чувствительные контрудары по противнику и освободила несколько населенных пунктов в Донбассе. Среди них — Марьинка, Авдеевка, Победа, Ласточкино, Северное, Петровское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240403/udary-1937681084.html

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в мире, киев, россия, донбасс, александр сырский, валерий залужный, денис шмыгаль, вооруженные силы украины