https://ria.ru/20240403/plan-1937492894.html

"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине

"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине - РИА Новости, 03.04.2024

"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине

Западные страны делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше и не заканчивался, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:18

2024-04-03T09:18

2024-04-03T10:52

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Западные страны делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше и не заканчивался, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."Цель — бесконечный конфликт", — отметил он.В качестве доказательства Сакс привел разработку плана, согласно которому западное оружие будет поступать на Украину и в случае избрания Дональда Трампа новым президентом США."Это означает, что оно будет поставляться, даже если следующий президент захочет это остановить", — подытожил предприниматель.Во вторник газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия Киеву, из-за опасений в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа. Как отмечает Politico, таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США.

https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, politico, нато, евросоюз