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"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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09:18 03.04.2024 (обновлено: 10:52 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/plan-1937492894.html
"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине
"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине
Западные страны делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше и не заканчивался, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:18
2024-04-03T10:52
в мире
украина
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дональд трамп
politico
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Западные страны делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше и не заканчивался, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."Цель — бесконечный конфликт", — отметил он.В качестве доказательства Сакс привел разработку плана, согласно которому западное оружие будет поступать на Украину и в случае избрания Дональда Трампа новым президентом США."Это означает, что оно будет поставляться, даже если следующий президент захочет это остановить", — подытожил предприниматель.Во вторник газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия Киеву, из-за опасений в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа. Как отмечает Politico, таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США.
https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, politico, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Politico, НАТО, Евросоюз
"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине

Миллиардер Сакс: Запад хочет, чтобы конфликт на Украине длился вечно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Западные страны делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше и не заканчивался, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Цель — бесконечный конфликт", — отметил он.
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В качестве доказательства Сакс привел разработку плана, согласно которому западное оружие будет поступать на Украину и в случае избрания Дональда Трампа новым президентом США.
"Это означает, что оно будет поставляться, даже если следующий президент захочет это остановить", — подытожил предприниматель.
Во вторник газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия Киеву, из-за опасений в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа. Как отмечает Politico, таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США.
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