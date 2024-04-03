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Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России - РИА Новости, 04.04.2024
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19:57 03.04.2024 (обновлено: 00:10 04.04.2024)
https://ria.ru/20240403/peskov-1937697240.html
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России - РИА Новости, 04.04.2024
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-03T19:57
2024-04-04T00:10
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России."Это неправда", – сказал Песков РИА Новости.Как ранее сообщили украинские СМИ, Зеленский в среду заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.
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россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России

Песков назвал заявление Зеленского о новой мобилизации в России неправдой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России.
«
"Это неправда", – сказал Песков РИА Новости.
Как ранее сообщили украинские СМИ, Зеленский в среду заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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