https://ria.ru/20240403/peskov-1937697240.html

Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России

Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России - РИА Новости, 04.04.2024

Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-03T19:57

2024-04-03T19:57

2024-04-04T00:10

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России."Это неправда", – сказал Песков РИА Новости.Как ранее сообщили украинские СМИ, Зеленский в среду заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.

https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина