https://ria.ru/20240403/peskov-1937697240.html
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России - РИА Новости, 04.04.2024
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-03T19:57
2024-04-03T19:57
2024-04-04T00:10
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903922552_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_03ba31c5a3d79cbf939f034dbe057c45.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России."Это неправда", – сказал Песков РИА Новости.Как ранее сообщили украинские СМИ, Зеленский в среду заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.
https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903922552_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d99937958c4170634aa9e97954d3c9c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Песков назвал заявление Зеленского о новой мобилизации в России неправдой