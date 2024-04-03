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Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:17 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/peskov-1937542145.html
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов - РИА Новости, 03.04.2024
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов
Обмен информацией между странами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:17
2024-04-03T12:17
теракт в "крокус сити холле"
россия
сша
дмитрий песков
крокус сити холл
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Обмен информацией между странами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь нападения террористов на подмосковный "Крокус сити холл". "Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб. Информация передается непосредственно от службы к службе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию, что "Крокус сити холл" является возможной целью для террористов.
https://ria.ru/20240403/terakt-1937523315.html
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россия, сша, дмитрий песков, крокус сити холл, безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, США, Дмитрий Песков, Крокус Сити Холл, Безопасность
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов

Песков: обмен данными о возможных целях терактов идет по каналам спецслужб

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Обмен информацией между странами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь нападения террористов на подмосковный "Крокус сити холл".
"Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб. Информация передается непосредственно от службы к службе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию, что "Крокус сити холл" является возможной целью для террористов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Москве видели предупреждения о теракте от посольства США, заявил Патрушев
11:12
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияСШАДмитрий ПесковКрокус Сити ХоллБезопасность
 
 
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