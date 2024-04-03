https://ria.ru/20240403/peskov-1937542145.html
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов - РИА Новости, 03.04.2024
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов
Обмен информацией между странами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:17
2024-04-03T12:17
2024-04-03T12:17
теракт в "крокус сити холле"
россия
сша
дмитрий песков
крокус сити холл
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Обмен информацией между странами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь нападения террористов на подмосковный "Крокус сити холл". "Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб. Информация передается непосредственно от службы к службе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию, что "Крокус сити холл" является возможной целью для террористов.
https://ria.ru/20240403/terakt-1937523315.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, дмитрий песков, крокус сити холл, безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, США, Дмитрий Песков, Крокус Сити Холл, Безопасность
Песков рассказал об обмене данными о возможных целях терактов
Песков: обмен данными о возможных целях терактов идет по каналам спецслужб