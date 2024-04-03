https://ria.ru/20240403/pentagon-1937466057.html

Пентагон подготовится к использованию в конфликтах космических возможностей

Пентагон подготовится к использованию в конфликтах космических возможностей - РИА Новости, 03.04.2024

Пентагон подготовится к использованию в конфликтах космических возможностей

Пентагон объявил, что для подготовки к использованию космических возможностей в конфликте нужно укрепить сотрудничество с частными компаниями, чтобы... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T01:15

2024-04-03T01:15

2024-04-03T01:15

китай

москва

россия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Пентагон объявил, что для подготовки к использованию космических возможностей в конфликте нужно укрепить сотрудничество с частными компаниями, чтобы рассчитывать на них, ведомство опубликовало соответствующую стратегию. "Мы хотим интегрировать коммерческие решения для космоса в наши ежедневные операции в мирное время, чтобы мы могли рассчитывать на них в период конфликта", - заявил журналистам помощник министра обороны по вопросам космоса Джон Пламб. По его словам, минобороны готово поддержать развитие новых возможностей для частных компаний, у которых есть потенциал в контексте объединенных сил. Он отметил, что ведомство опубликовало "Стратегию по интеграции коммерческих космических структур". В многостраничном документе описываются принципы указанной работы: баланс в использовании частных организаций и государственных, армейские подходы к деятельности, устойчивость и ответственное поведение в космосе. Интеграция частных космических компаний в деятельность Пентагона должна быть достигнута "до конфликта", говорится в документе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240314/putin-1933011221.html

https://ria.ru/20240307/klimat-1931629476.html

https://ria.ru/20240305/kosmos-1931280748.html

китай

москва

россия

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китай, москва, россия, министерство обороны сша