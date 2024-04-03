https://ria.ru/20240403/pensiya-1937467590.html

Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией - РИА Новости, 03.04.2024

Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут осуществлять добровольные взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией, в 2024 году минимальная сумма... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T02:03

2024-04-03T02:03

2024-04-03T12:05

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут осуществлять добровольные взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией, в 2024 году минимальная сумма для зачета в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей за год, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия")."К концу 2023 года в России было зарегистрировано более девяти миллионов самозанятых. И многие опрометчиво думают, что эта категория граждан останется без пенсии. Если россиянин работает по трудовому договору, как ИП, самозанятый или вообще не работает, то он может добровольно вносить взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией. Минимальная сумма взносов для зачета за весь 2024 год в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей — за эту сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент. — Прим. ред.). Максимальная сумма взносов составляет 406 тысяч 391 рубль, то есть 8,292 ИПК", — сказал Говырин.Депутат отметил, что кроме приобретения коэффициентов, можно также отсрочить выход на пенсию, тогда за каждый год начисляются дополнительные коэффициенты."Например, при отсрочке в один год повышающий коэффициент для фиксированной выплаты составляет 1,056, а для ИПК — 1,07. Максимальная отсрочка — десять лет, тогда применяются коэффициенты 2,11 и 2,32 соответственно. Получается, что за два года можно увеличить пенсию в два раза. Еще один важный момент: если пенсионер самостоятельно не заключал договор с Соцфондом, не отчисляет взносы и нигде официально не работает, то он будет считаться неработающим, и его пенсия будет индексироваться ежегодно в размере инфляции", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html

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россия, госдума рф, единая россия, общество