Рейтинг@Mail.ru
Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 03.04.2024 (обновлено: 12:05 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pensiya-1937467590.html
Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией
Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией - РИА Новости, 03.04.2024
Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией
Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут осуществлять добровольные взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией, в 2024 году минимальная сумма... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:03
2024-04-03T12:05
россия
госдума рф
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ed602975501a7919e7b73b4244bda7ff.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут осуществлять добровольные взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией, в 2024 году минимальная сумма для зачета в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей за год, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").&quot;К концу 2023 года в России было зарегистрировано более девяти миллионов самозанятых. И многие опрометчиво думают, что эта категория граждан останется без пенсии. Если россиянин работает по трудовому договору, как ИП, самозанятый или вообще не работает, то он может добровольно вносить взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией. Минимальная сумма взносов для зачета за весь 2024 год в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей — за эту сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент. — Прим. ред.). Максимальная сумма взносов составляет 406 тысяч 391 рубль, то есть 8,292 ИПК&quot;, — сказал Говырин.Депутат отметил, что кроме приобретения коэффициентов, можно также отсрочить выход на пенсию, тогда за каждый год начисляются дополнительные коэффициенты."Например, при отсрочке в один год повышающий коэффициент для фиксированной выплаты составляет 1,056, а для ИПК — 1,07. Максимальная отсрочка — десять лет, тогда применяются коэффициенты 2,11 и 2,32 соответственно. Получается, что за два года можно увеличить пенсию в два раза. Еще один важный момент: если пенсионер самостоятельно не заключал договор с Соцфондом, не отчисляет взносы и нигде официально не работает, то он будет считаться неработающим, и его пенсия будет индексироваться ежегодно в размере инфляции", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html
https://ria.ru/20240328/pensii-1936286965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_4d72d8ee7ae8989d910ff183515b8f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Самозанятым и ИП назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

Депутат Говырин: самозанятые и ИП могут увеличить пенсию добровольными взносами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТерминал в отделении ПФР
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Терминал в отделении ПФР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут осуществлять добровольные взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией, в 2024 году минимальная сумма для зачета в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей за год, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
«

"К концу 2023 года в России было зарегистрировано более девяти миллионов самозанятых. И многие опрометчиво думают, что эта категория граждан останется без пенсии. Если россиянин работает по трудовому договору, как ИП, самозанятый или вообще не работает, то он может добровольно вносить взносы в Соцфонд и обеспечить себя хорошей пенсией. Минимальная сумма взносов для зачета за весь 2024 год в стаж составляет 50 тысяч 798 рублей — за эту сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент. — Прим. ред.). Максимальная сумма взносов составляет 406 тысяч 391 рубль, то есть 8,292 ИПК", — сказал Говырин.

Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Эксперт рассказал, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
31 марта, 01:03
Депутат отметил, что кроме приобретения коэффициентов, можно также отсрочить выход на пенсию, тогда за каждый год начисляются дополнительные коэффициенты.
"Например, при отсрочке в один год повышающий коэффициент для фиксированной выплаты составляет 1,056, а для ИПК — 1,07. Максимальная отсрочка — десять лет, тогда применяются коэффициенты 2,11 и 2,32 соответственно. Получается, что за два года можно увеличить пенсию в два раза. Еще один важный момент: если пенсионер самостоятельно не заключал договор с Соцфондом, не отчисляет взносы и нигде официально не работает, то он будет считаться неработающим, и его пенсия будет индексироваться ежегодно в размере инфляции", — подчеркнул он.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 апреля
28 марта, 02:07
 
РоссияГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала