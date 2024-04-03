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Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий - РИА Новости, 03.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:09 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/pensii-1937469685.html
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий - РИА Новости, 03.04.2024
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий
Уже 66 пенсий по случаю потери кормильца назначено после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в Социальном фонде РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:09
2024-04-03T03:09
общество
россия
сергей чирков
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
крокус
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уже 66 пенсий по случаю потери кормильца назначено после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в Социальном фонде РФ. "По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом. Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении. Отмечается, что на организованную фондом горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" с момента трагедии поступило 434 обращения. "По трем случаям со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей назначены и осуществлены единовременные страховые выплаты восьми получателям на общую сумму шесть миллионов рублей, назначены ежемесячные страховые выплаты двум получателям", - уточнили в сообщении. В фонде добавили, что пособие на погребение выплачено по трем погибшим. В отношении граждан, имевших трудовые отношения, его направляют через работодателя. По словам председателя Соцфонда Сергея Чиркова, работа по назначению выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте продолжается.
https://ria.ru/20240402/putin-1937339491.html
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общество, россия, сергей чирков, крокус сити холл, крокус
Общество, Россия, Сергей Чирков, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий

Соцфонд выделил 66 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уже 66 пенсий по случаю потери кормильца назначено после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в Социальном фонде РФ.
«
"По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом. Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на организованную фондом горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" с момента трагедии поступило 434 обращения.
"По трем случаям со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей назначены и осуществлены единовременные страховые выплаты восьми получателям на общую сумму шесть миллионов рублей, назначены ежемесячные страховые выплаты двум получателям", - уточнили в сообщении.
В фонде добавили, что пособие на погребение выплачено по трем погибшим. В отношении граждан, имевших трудовые отношения, его направляют через работодателя. По словам председателя Соцфонда Сергея Чиркова, работа по назначению выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте продолжается.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоРоссияСергей ЧирковКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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