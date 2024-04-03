https://ria.ru/20240403/pensii-1937469685.html
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий - РИА Новости, 03.04.2024
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий
Уже 66 пенсий по случаю потери кормильца назначено после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в Социальном фонде РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:09
2024-04-03T03:09
2024-04-03T03:09
общество
россия
сергей чирков
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937378990_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_884a41abbdbe1507416bb7c8427805b3.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уже 66 пенсий по случаю потери кормильца назначено после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в Социальном фонде РФ. "По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом. Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении. Отмечается, что на организованную фондом горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" с момента трагедии поступило 434 обращения. "По трем случаям со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей назначены и осуществлены единовременные страховые выплаты восьми получателям на общую сумму шесть миллионов рублей, назначены ежемесячные страховые выплаты двум получателям", - уточнили в сообщении. В фонде добавили, что пособие на погребение выплачено по трем погибшим. В отношении граждан, имевших трудовые отношения, его направляют через работодателя. По словам председателя Соцфонда Сергея Чиркова, работа по назначению выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте продолжается.
https://ria.ru/20240402/putin-1937339491.html
https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937378990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce75f276276177584b75afd465e55266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей чирков, крокус сити холл, крокус
Общество, Россия, Сергей Чирков, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий
Соцфонд выделил 66 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в "Крокусе"