https://ria.ru/20240403/pensii-1937469685.html

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий - РИА Новости, 03.04.2024

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили уже более 66 пенсий

Уже 66 пенсий по случаю потери кормильца назначено после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в Социальном фонде РФ. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T03:09

2024-04-03T03:09

2024-04-03T03:09

общество

россия

сергей чирков

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

крокус

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уже 66 пенсий по случаю потери кормильца назначено после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в Социальном фонде РФ. "По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом. Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении. Отмечается, что на организованную фондом горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" с момента трагедии поступило 434 обращения. "По трем случаям со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей назначены и осуществлены единовременные страховые выплаты восьми получателям на общую сумму шесть миллионов рублей, назначены ежемесячные страховые выплаты двум получателям", - уточнили в сообщении. В фонде добавили, что пособие на погребение выплачено по трем погибшим. В отношении граждан, имевших трудовые отношения, его направляют через работодателя. По словам председателя Соцфонда Сергея Чиркова, работа по назначению выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте продолжается.

https://ria.ru/20240402/putin-1937339491.html

https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html

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общество, россия, сергей чирков, крокус сити холл, крокус