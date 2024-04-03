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Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает - РИА Новости, 03.04.2024
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15:45 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/pavodok-1937616437.html
Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает
Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает - РИА Новости, 03.04.2024
Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает
Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе отступает. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:45
2024-04-03T15:45
происшествия
алтайский край
россия
виктор томенко
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе отступает. "Состоялся рабочий разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным по ситуации с паводком в Алтайском крае. Детально доложил главе государства об обстановке на сегодняшний день, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать, чтобы максимально помочь пострадавшим населённым пунктам и людям… На сегодня ситуация стабилизируется, вода постепенно уходит", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Губернатор отметил, что ситуацию со своей стороны контролирует и глава МЧС России Александр Куренков, с которым алтайские власти находятся на регулярной связи. Ранее в крае объявили режим ЧС из-за паводка.
https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html
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происшествия, алтайский край, россия, виктор томенко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает

Томенко: ситуация с паводком стабилизируется, вода постепенно уходит

© МЧС РоссииПаводок в Алтайском крае
Паводок в Алтайском крае
© МЧС России
Паводок в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе отступает.
"Состоялся рабочий разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным по ситуации с паводком в Алтайском крае. Детально доложил главе государства об обстановке на сегодняшний день, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать, чтобы максимально помочь пострадавшим населённым пунктам и людям… На сегодня ситуация стабилизируется, вода постепенно уходит", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что ситуацию со своей стороны контролирует и глава МЧС России Александр Куренков, с которым алтайские власти находятся на регулярной связи.
Ранее в крае объявили режим ЧС из-за паводка.
Последствия весеннего половодья в Брянской области. 1 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков
2 апреля, 03:13
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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