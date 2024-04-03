https://ria.ru/20240403/pavodok-1937616437.html

Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает

Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает - РИА Новости, 03.04.2024

Глава Алтайского края доложил президенту, что паводок отступает

Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе отступает. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:45

2024-04-03T15:45

2024-04-03T15:45

происшествия

алтайский край

россия

виктор томенко

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в регионе отступает. "Состоялся рабочий разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным по ситуации с паводком в Алтайском крае. Детально доложил главе государства об обстановке на сегодняшний день, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать, чтобы максимально помочь пострадавшим населённым пунктам и людям… На сегодня ситуация стабилизируется, вода постепенно уходит", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Губернатор отметил, что ситуацию со своей стороны контролирует и глава МЧС России Александр Куренков, с которым алтайские власти находятся на регулярной связи. Ранее в крае объявили режим ЧС из-за паводка.

https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html

алтайский край

россия

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Кирилл Волков

происшествия, алтайский край, россия, виктор томенко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)