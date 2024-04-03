https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация

Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация - РИА Новости, 03.04.2024

Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация

Вскрытие рек привело к подтоплению жилых домов и приусадебных участков в ряде российских регионов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Алтайском крае, где в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:17

2024-04-03T19:17

2024-04-03T19:17

инфографика

россия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

половодье

весенние паводки

чс

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Вскрытие рек привело к подтоплению жилых домов и приусадебных участков в ряде российских регионов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Алтайском крае, где в настоящее время вода заходит на территорию 194 домов и 917 приусадебных участков. В зоне чрезвычайной ситуации проживает 352 человека, для них развернуты пункты временного пребывания. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще субъектах Федерации идет борьба с последствиями весенних паводков.

россия

алтайский край

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), половодье, весенние паводки, чс, инфографика