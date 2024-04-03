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Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация - РИА Новости, 03.04.2024
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19:17 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация - РИА Новости, 03.04.2024
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Вскрытие рек привело к подтоплению жилых домов и приусадебных участков в ряде российских регионов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Алтайском крае, где в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:17
2024-04-03T19:17
инфографика
россия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
половодье
весенние паводки
чс
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Вскрытие рек привело к подтоплению жилых домов и приусадебных участков в ряде российских регионов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Алтайском крае, где в настоящее время вода заходит на территорию 194 домов и 917 приусадебных участков. В зоне чрезвычайной ситуации проживает 352 человека, для них развернуты пункты временного пребывания. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще субъектах Федерации идет борьба с последствиями весенних паводков.
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россия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), половодье, весенние паводки, чс, инфографика
Инфографика, Россия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Половодье, Весенние паводки, ЧС
Инфографика

Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация

Читать ria.ru в
Вскрытие рек привело к подтоплению жилых домов и приусадебных участков в ряде российских регионов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Алтайском крае, где в настоящее время вода заходит на территорию 194 домов и 917 приусадебных участков. В зоне чрезвычайной ситуации проживает 352 человека, для них развернуты пункты временного пребывания. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще субъектах Федерации идет борьба с последствиями весенних паводков.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияВесенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
 
ИнфографикаРоссияАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПоловодьеВесенние паводкиЧС
 
 
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