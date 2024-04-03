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Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства - РИА Новости, 03.04.2024
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14:04 03.04.2024 (обновлено: 14:26 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/patrushev-1937582193.html
Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства
Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев работает аккуратно и профессионально, на поддержку АПК сейчас работает целый инструментарий, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:04
2024-04-03T14:26
дмитрий патрушев
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев работает аккуратно и профессионально, на поддержку АПК сейчас работает целый инструментарий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Дмитрий Николаевич Патрушев крайне аккуратно работает, профессионально. Здесь и квотирование экспортного зерна, запрет на вывоз семян рапса, риса, по-моему, пшеницы, это и тарифные льготы на импорт - здесь целый инструментарий работает. Мы очень аккуратно за этим следим", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html
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дмитрий патрушев, экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Дмитрий Патрушев, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства

Мишустин: глава Минсельхоза Патрушев работает аккуратно и профессионально

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев работает аккуратно и профессионально, на поддержку АПК сейчас работает целый инструментарий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Дмитрий Николаевич Патрушев крайне аккуратно работает, профессионально. Здесь и квотирование экспортного зерна, запрет на вывоз семян рапса, риса, по-моему, пшеницы, это и тарифные льготы на импорт - здесь целый инструментарий работает. Мы очень аккуратно за этим следим", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
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Дмитрий ПатрушевЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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