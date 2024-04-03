https://ria.ru/20240403/patrushev-1937582193.html

Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства

Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин отметил работу министра сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев работает аккуратно и профессионально, на поддержку АПК сейчас работает целый инструментарий, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:04

2024-04-03T14:04

2024-04-03T14:26

дмитрий патрушев

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев работает аккуратно и профессионально, на поддержку АПК сейчас работает целый инструментарий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Дмитрий Николаевич Патрушев крайне аккуратно работает, профессионально. Здесь и квотирование экспортного зерна, запрет на вывоз семян рапса, риса, по-моему, пшеницы, это и тарифные льготы на импорт - здесь целый инструментарий работает. Мы очень аккуратно за этим следим", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.

https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий патрушев, экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году