В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов
В ГД разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз в страну патогенов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Госдуме разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму. Что предлагаем: с учетом новых угроз и вызовов, с которыми мы столкнулись, за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза и т.д) - контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет (ст.226.1 УК РФ)", - написал Пискарев.
В Госдуму также внесут проект о лишении свободы до 8 лет за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами.
"Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму … предусматривается более строгое наказание до 8 лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до 5 лет. (ст.248 УК РФ)", - сообщил Пискарев.