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В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов - РИА Новости, 03.04.2024
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11:00 03.04.2024 (обновлено: 11:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/patogeny-1937520927.html
В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов
В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов - РИА Новости, 03.04.2024
В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов
В Госдуме разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:00
2024-04-03T11:03
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Госдуме разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму. Что предлагаем: с учетом новых угроз и вызовов, с которыми мы столкнулись, за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза и т.д) - контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет (ст.226.1 УК РФ)", - написал Пискарев. В Госдуму также внесут проект о лишении свободы до 8 лет за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами."Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму … предусматривается более строгое наказание до 8 лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до 5 лет. (ст.248 УК РФ)", - сообщил Пискарев.
https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html
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общество, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов

В ГД разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз в страну патогенов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Госдуме разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму. Что предлагаем: с учетом новых угроз и вызовов, с которыми мы столкнулись, за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза и т.д) - контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет (ст.226.1 УК РФ)", - написал Пискарев.
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В Госдуму также внесут проект о лишении свободы до 8 лет за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами.
"Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму … предусматривается более строгое наказание до 8 лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до 5 лет. (ст.248 УК РФ)", - сообщил Пискарев.
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ОбществоРоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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