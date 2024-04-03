https://ria.ru/20240403/patogeny-1937520927.html

В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов

В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов - РИА Новости, 03.04.2024

В ГД разработали проект о лишении свободы за провоз в страну патогенов

В Госдуме разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:00

2024-04-03T11:00

2024-04-03T11:03

общество

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Госдуме разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму. Что предлагаем: с учетом новых угроз и вызовов, с которыми мы столкнулись, за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза и т.д) - контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет (ст.226.1 УК РФ)", - написал Пискарев. В Госдуму также внесут проект о лишении свободы до 8 лет за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами."Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму … предусматривается более строгое наказание до 8 лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до 5 лет. (ст.248 УК РФ)", - сообщил Пискарев.

https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html

https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921443847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, василий пискарев, госдума рф