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Парки в Москве закрыли из-за погодных условий - РИА Новости, 03.04.2024
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14:02 03.04.2024 (обновлено: 16:33 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html
Парки в Москве закрыли из-за погодных условий
Парки в Москве закрыли из-за погодных условий - РИА Новости, 03.04.2024
Парки в Москве закрыли из-за погодных условий
Московские парки закрылись в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:02
2024-04-03T16:33
москва
парк культуры имени горького
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московские парки закрылись в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка."Уважаемые посетители! Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно. Следите за новостями и берегите себя!", - говорится в сообщении.В связи с погодными условиями закрылись парк Горького, Сокольники и Ходынское поле, следует из Тelegram-каналов парков.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка", решение о закрытии подведомственных департаменту культуры Москвы парков и особо охраняемых природных территорий было принято в связи с усилением ветра и предупреждением от департамента ГОЧСиПБ о возможных повреждениях конструкций и обвале деревьев."С 13.50 в парках прекратили работу нестационарные торговые объекты, убраны легковозводимые конструкции, посетителей начали выводить с территории. Проход в парки и на природные территории будет возобновлен после улучшения погодных условий", - добавили в пресс-службе.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20240403/temperatura-1937485414.html
https://ria.ru/20240403/pogoda-1937485082.html
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Последствия сильного ветра в Москве
Последствия сильного ветра в Москве
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москва, парк культуры имени горького, происшествия
Москва, Парк культуры имени Горького, Происшествия
Парки в Москве закрыли из-за погодных условий

Парки в Москве закрыли из-за штормового ветра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московские парки закрылись в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.
"Уважаемые посетители! Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно. Следите за новостями и берегите себя!", - говорится в сообщении.
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В связи с погодными условиями закрылись парк Горького, Сокольники и Ходынское поле, следует из Тelegram-каналов парков.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка", решение о закрытии подведомственных департаменту культуры Москвы парков и особо охраняемых природных территорий было принято в связи с усилением ветра и предупреждением от департамента ГОЧСиПБ о возможных повреждениях конструкций и обвале деревьев.
"С 13.50 в парках прекратили работу нестационарные торговые объекты, убраны легковозводимые конструкции, посетителей начали выводить с территории. Проход в парки и на природные территории будет возобновлен после улучшения погодных условий", - добавили в пресс-службе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.
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