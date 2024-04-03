https://ria.ru/20240403/otchet-1937615493.html

Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов

Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов - РИА Новости, 03.04.2024

Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов

Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:41

2024-04-03T15:41

2024-04-03T16:05

россия

политика

геннадий зюганов

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Я поздравляю правительство, но сегодня хотел бы высказать свое соображение… На это правительство обвалились все беды - и ковид, и 19 тысяч санкций и спецоперация… Мы все обязаны работать на победу, надо объединить все ветви власти… Сегодняшний отчет показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ", - сказал Зюганов.Депутат отметил, что Мишустину присуще качество технологической организованности, его правительство работает "дисциплинировано и напряженно".

https://ria.ru/20240403/otchet-1937606844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году