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Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов - РИА Новости, 03.04.2024
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15:41 03.04.2024 (обновлено: 16:05 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/otchet-1937615493.html
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов - РИА Новости, 03.04.2024
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов
Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:41
2024-04-03T16:05
россия
политика
геннадий зюганов
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Я поздравляю правительство, но сегодня хотел бы высказать свое соображение… На это правительство обвалились все беды - и ковид, и 19 тысяч санкций и спецоперация… Мы все обязаны работать на победу, надо объединить все ветви власти… Сегодняшний отчет показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ", - сказал Зюганов.Депутат отметил, что Мишустину присуще качество технологической организованности, его правительство работает "дисциплинировано и напряженно".
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россия, политика, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Политика, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов

Зюганов: отчет премьера показал, что по всем вопросам есть вразумительный ответ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Я поздравляю правительство, но сегодня хотел бы высказать свое соображение… На это правительство обвалились все беды - и ковид, и 19 тысяч санкций и спецоперация… Мы все обязаны работать на победу, надо объединить все ветви власти… Сегодняшний отчет показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ", - сказал Зюганов.
Депутат отметил, что Мишустину присуще качество технологической организованности, его правительство работает "дисциплинировано и напряженно".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Вчера, 15:20
 
РоссияПолитикаГеннадий ЗюгановМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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