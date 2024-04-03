https://ria.ru/20240403/otchet-1937615493.html
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов - РИА Новости, 03.04.2024
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов
Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:41
2024-04-03T15:41
2024-04-03T16:05
россия
политика
геннадий зюганов
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Я поздравляю правительство, но сегодня хотел бы высказать свое соображение… На это правительство обвалились все беды - и ковид, и 19 тысяч санкций и спецоперация… Мы все обязаны работать на победу, надо объединить все ветви власти… Сегодняшний отчет показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ", - сказал Зюганов.Депутат отметил, что Мишустину присуще качество технологической организованности, его правительство работает "дисциплинировано и напряженно".
https://ria.ru/20240403/otchet-1937606844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Политика, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Правительство дало вразумительные ответы по всем вопросам, заявил Зюганов
Зюганов: отчет премьера показал, что по всем вопросам есть вразумительный ответ
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ
в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин
.
"Я поздравляю правительство, но сегодня хотел бы высказать свое соображение… На это правительство обвалились все беды - и ковид, и 19 тысяч санкций и спецоперация… Мы все обязаны работать на победу, надо объединить все ветви власти… Сегодняшний отчет показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ", - сказал Зюганов.
Депутат отметил, что Мишустину присуще качество технологической организованности, его правительство работает "дисциплинировано и напряженно".