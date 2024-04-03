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Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства - РИА Новости, 03.04.2024
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15:20 03.04.2024 (обновлено: 20:37 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/otchet-1937606844.html
Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства
Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства - РИА Новости, 03.04.2024
Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства
Спикер ГД Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства, а также пошутил, что ушедшие могут не переизбираться. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:20
2024-04-03T20:37
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства, а также пошутил, что ушедшие могут не переизбираться."Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят, — задумайтесь, что касается самореализации в политике. Те, кто уходят из зала, те, кто уходят в режиме ВКС, смотрят отчет правительства, должны понимать: правительство работает практически круглосуточно. А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать... Коллеги &lt;.... надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься... Те, кто ушел, может потом не переизбираться", — сказал Володин на отчете правительства В ГД, на котором в том числе присутствуют по видео-конференц-связи регионы.Он добавил, что в начале выступления премьер-министра Мишустина было 430 депутатов, а спустя три часа кто-то "отошел передохнуть".
https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937583929.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства

Спикер ГД Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства, а также пошутил, что ушедшие могут не переизбираться.
"Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят, — задумайтесь, что касается самореализации в политике. Те, кто уходят из зала, те, кто уходят в режиме ВКС, смотрят отчет правительства, должны понимать: правительство работает практически круглосуточно. А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать... Коллеги <.... надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься... Те, кто ушел, может потом не переизбираться", — сказал Володин на отчете правительства В ГД, на котором в том числе присутствуют по видео-конференц-связи регионы.
Он добавил, что в начале выступления премьер-министра Мишустина было 430 депутатов, а спустя три часа кто-то "отошел передохнуть".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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