Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства
Спикер ГД Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства, а также пошутил, что ушедшие могут не переизбираться.
"Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят, — задумайтесь, что касается самореализации в политике. Те, кто уходят из зала, те, кто уходят в режиме ВКС, смотрят отчет правительства, должны понимать: правительство работает практически круглосуточно. А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать... Коллеги <.... надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься... Те, кто ушел, может потом не переизбираться", — сказал Володин на отчете правительства В ГД, на котором в том числе присутствуют по видео-конференц-связи регионы.
Он добавил, что в начале выступления премьер-министра Мишустина было 430 депутатов, а спустя три часа кто-то "отошел передохнуть".