https://ria.ru/20240403/otchet-1937606844.html

Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства

Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства - РИА Новости, 03.04.2024

Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства

Спикер ГД Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства, а также пошутил, что ушедшие могут не переизбираться. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:20

2024-04-03T15:20

2024-04-03T20:37

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства, а также пошутил, что ушедшие могут не переизбираться."Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят, — задумайтесь, что касается самореализации в политике. Те, кто уходят из зала, те, кто уходят в режиме ВКС, смотрят отчет правительства, должны понимать: правительство работает практически круглосуточно. А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать... Коллеги <.... надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься... Те, кто ушел, может потом не переизбираться", — сказал Володин на отчете правительства В ГД, на котором в том числе присутствуют по видео-конференц-связи регионы.Он добавил, что в начале выступления премьер-министра Мишустина было 430 депутатов, а спустя три часа кто-то "отошел передохнуть".

https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937583929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, вячеслав володин, госдума рф