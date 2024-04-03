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Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно - РИА Новости, 03.04.2024
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16:26 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/oppozitsiya-1937631834.html
Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно
Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно - РИА Новости, 03.04.2024
Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что если руководители оппозиционных фракций в регионах будут так же конструктивны, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, то... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:26
2024-04-03T16:26
политика
россия
вячеслав володин
геннадий зюганов
михаил мишустин
госдума рф
кпрф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что если руководители оппозиционных фракций в регионах будут так же конструктивны, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, то страна не будет бояться революций. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ. "Фракция КПРФ, что значит быть, с одной стороны, в оппозиции. Но вместе с этим быть ответственным за страну, и патриотом страны. Укреплять ее, не разрушать, но говорить правду. Если у нас будут такие, как Геннадий Андреевич, в регионах, руководители оппозиционных фракций, страна не будет бояться революций", - сказал Володин на пленарном заседании. -0-
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политика, россия, вячеслав володин, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф, кпрф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, КПРФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно

Володин: с конструктивной оппозицией Россия не будет бояться революций

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что если руководители оппозиционных фракций в регионах будут так же конструктивны, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, то страна не будет бояться революций.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ.
"Фракция КПРФ, что значит быть, с одной стороны, в оппозиции. Но вместе с этим быть ответственным за страну, и патриотом страны. Укреплять ее, не разрушать, но говорить правду. Если у нас будут такие, как Геннадий Андреевич, в регионах, руководители оппозиционных фракций, страна не будет бояться революций", - сказал Володин на пленарном заседании. -0-
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Зюганов оценил работу Мишустина в чрезвычайных условиях
Вчера, 12:25
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановМихаил МишустинГосдума РФКПРФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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