https://ria.ru/20240403/oppozitsiya-1937631834.html

Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно

Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно - РИА Новости, 03.04.2024

Володин призвал оппозиционные фракции работать конструктивно

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что если руководители оппозиционных фракций в регионах будут так же конструктивны, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, то... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:26

2024-04-03T16:26

2024-04-03T16:26

политика

россия

вячеслав володин

геннадий зюганов

михаил мишустин

госдума рф

кпрф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что если руководители оппозиционных фракций в регионах будут так же конструктивны, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, то страна не будет бояться революций. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отчет правительства в Госдуме показал, что по каждому вопросу есть вразумительный ответ. "Фракция КПРФ, что значит быть, с одной стороны, в оппозиции. Но вместе с этим быть ответственным за страну, и патриотом страны. Укреплять ее, не разрушать, но говорить правду. Если у нас будут такие, как Геннадий Андреевич, в регионах, руководители оппозиционных фракций, страна не будет бояться революций", - сказал Володин на пленарном заседании. -0-

https://ria.ru/20240403/zyuganov-1937546649.html

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Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф, кпрф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году