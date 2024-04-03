https://ria.ru/20240403/opeka-1937627111.html

Жан-Мари Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения здоровья

Жан-Мари Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения здоровья - РИА Новости, 03.04.2024

Жан-Мари Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения здоровья

Основатель французской правой партии "Национальный фронт" (сейчас - "Национальное объединение"), 95-летний Жан-Мари Ле Пен был помещен под опеку из-за... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:08

2024-04-03T16:08

2024-04-03T18:03

в мире

марин ле пен

жан-мари ле пен

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ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Основатель французской правой партии "Национальный фронт" (сейчас - "Национальное объединение"), 95-летний Жан-Мари Ле Пен был помещен под опеку из-за ухудшающегося состояния здоровья, передаёт в среду радиостанция RMC. "Жан-Мари Ле Пен отныне помещен под опеку в облегченной форме", - передаёт RMC. Адвокат политика Франсуа Вагнер сообщил радиостанции, что это было сделано в феврале 2024 года. Теперь интересы Ле Пена представляют три его дочери: Мари-Каролин, Янн и Марин, которая является лидером фракции "Национального объединения" во французском парламенте, говорится в материале. По информации радиостанции Europe 1, решение об опеке было принято судом по просьбе семьи Ле Пена по результатам медицинской экспертизы. Как напоминает Europe 1, здоровье Жан-Мари Ле Пена сильно ухудшилось в 2023 году из-за проблем с сердцем. В апреле прошлого года французский политик был госпитализирован в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506302.html

https://ria.ru/20240310/makron-1932121142.html

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