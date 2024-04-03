Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана
Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара Израиля по консульству Ирана
© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
ООН, 3 апр — РИА Новости. Москва распространила в СБ ООН проект заявления Совбеза для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
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"Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом", — отметил он.
Полянский добавил, что российские дипломаты распространили проект заявления по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.
В понедельник вечером Минобороны арабской республики сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, при атаке строение было разрушено. В здании находилась также резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, он не пострадал.
Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), при израильском ударе погибли семь офицеров КСИР, среди них — два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами атаки стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт.