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Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана - РИА Новости, 03.04.2024
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08:37 03.04.2024 (обновлено: 10:57 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/oon-1937486465.html
Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана
Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана - РИА Новости, 03.04.2024
Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана
Москва распространила в СБ ООН проект заявления Совбеза для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал первый зампостпреда России РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:37
2024-04-03T10:57
в мире
россия
израиль
иран
совет безопасности оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий полянский
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ООН, 3 апр — РИА Новости. Москва распространила в СБ ООН проект заявления Совбеза для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале."Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом", — отметил он.Полянский добавил, что российские дипломаты распространили проект заявления по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.В понедельник вечером Минобороны арабской республики сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, при атаке строение было разрушено. В здании находилась также резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, он не пострадал.Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), при израильском ударе погибли семь офицеров КСИР, среди них — два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами атаки стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт.
https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html
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в мире, россия, израиль, иран, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий полянский
В мире, Россия, Израиль, Иран, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Полянский
Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана

Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара Израиля по консульству Ирана

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 апр — РИА Новости. Москва распространила в СБ ООН проект заявления Совбеза для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«
"Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом", — отметил он.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске
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Полянский добавил, что российские дипломаты распространили проект заявления по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.
В понедельник вечером Минобороны арабской республики сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, при атаке строение было разрушено. В здании находилась также резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, он не пострадал.
Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), при израильском ударе погибли семь офицеров КСИР, среди них — два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами атаки стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Вчера, 18:32
 
В миреРоссияИзраильИранСовет Безопасности ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДмитрий Полянский
 
 
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