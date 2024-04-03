https://ria.ru/20240403/oon-1937486465.html

Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана

Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана - РИА Новости, 03.04.2024

Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана

Москва распространила в СБ ООН проект заявления Совбеза для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал первый зампостпреда России РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:37

2024-04-03T08:37

2024-04-03T10:57

в мире

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израиль

иран

совет безопасности оон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дмитрий полянский

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ООН, 3 апр — РИА Новости. Москва распространила в СБ ООН проект заявления Совбеза для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале."Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом", — отметил он.Полянский добавил, что российские дипломаты распространили проект заявления по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.В понедельник вечером Минобороны арабской республики сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, при атаке строение было разрушено. В здании находилась также резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, он не пострадал.Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), при израильском ударе погибли семь офицеров КСИР, среди них — два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами атаки стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт.

https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, израиль, иран, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий полянский