https://ria.ru/20240403/ombudsmeny-1937501904.html

Путин обратился к участникам съезда уполномоченных по правам ребенка

Путин обратился к участникам съезда уполномоченных по правам ребенка - РИА Новости, 03.04.2024

Путин обратился к участникам съезда уполномоченных по правам ребенка

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова на открытии XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ зачитала обращение президента... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:46

2024-04-03T09:46

2024-04-03T10:22

общество

россия

тюмень

мария львова-белова

владимир путин

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова на открытии XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ зачитала обращение президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям съезда. Съезд уполномоченных по правам ребёнка проходит 3-4 апреля в Тюмени. Глава государства передал свое приветствие по случаю открытия мероприятия. "В России 2024 год объявлен Годом семьи, и ваша благородная миссия по защите детства приобретает особую значимость. Отмечу, что за прошедшее время Институт уполномоченных по правам ребёнка на практике доказал свою востребованность. Вы активно участвуете в реализации социально ориентированных проектов, содействуете продвижению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, повышению статуса и авторитета семьи, прежде всего - многодетной, заботитесь о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - зачитала Львова-Белова приветствие Путина. Президент отметил, что важных направлением работы детских омбудсменов остаётся действенная помощь семьям участников и ветеранов специальной военной операции и тем, кто потерял своих родных и близких, в том числе в обеспечении их жильём, организации медицинской, психологической реабилитации, предоставлении качественного образования. "Подчеркну, ваш нелегкий подвижнический труд заслуживает искреннего признания, ведь он требует не только глубоких профессиональных знаний, но и душевной чуткости и отзывчивости", - добавил глава государства в своем обращении.

https://ria.ru/20240310/panno-1932167780.html

https://ria.ru/20240219/deti-1928257377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, тюмень, мария львова-белова, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы