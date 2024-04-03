https://ria.ru/20240403/ofshory-1937594432.html

В "русских офшорах" зарегистрировались 396 компаний

В "русских офшорах" зарегистрировались 396 компаний - РИА Новости, 03.04.2024

В "русских офшорах" зарегистрировались 396 компаний

Уже 396 компаний зарегистрированы в "русских офшорах" - в специальных административных районах (САР) Калининградской области и на острове Русский, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:40

2024-04-03T14:40

2024-04-03T15:00

экономика

остров русский

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896018152_0:0:1261:709_1920x0_80_0_0_3ef38623ac37902a4a9bfe90de50ee0a.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уже 396 компаний зарегистрированы в "русских офшорах" - в специальных административных районах (САР) Калининградской области и на острове Русский, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы создали специальные административные районы. Я, кстати, помню, когда начинали - две компании было, десять, двенадцать… Сегодня 396 компаний ушли в САР, это Калининград и остров Русский", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме, добавив, что это внутренние специально созданные зоны для накопления инвестиций, чтобы "вкладывать их в свою страну".

https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937583929.html

остров русский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, остров русский, михаил мишустин