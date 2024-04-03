https://ria.ru/20240403/ofshory-1937594432.html
В "русских офшорах" зарегистрировались 396 компаний
В "русских офшорах" зарегистрировались 396 компаний - РИА Новости, 03.04.2024
В "русских офшорах" зарегистрировались 396 компаний
Уже 396 компаний зарегистрированы в "русских офшорах" - в специальных административных районах (САР) Калининградской области и на острове Русский, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:40
2024-04-03T14:40
2024-04-03T15:00
экономика
остров русский
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уже 396 компаний зарегистрированы в "русских офшорах" - в специальных административных районах (САР) Калининградской области и на острове Русский, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы создали специальные административные районы. Я, кстати, помню, когда начинали - две компании было, десять, двенадцать… Сегодня 396 компаний ушли в САР, это Калининград и остров Русский", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме, добавив, что это внутренние специально созданные зоны для накопления инвестиций, чтобы "вкладывать их в свою страну".
https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937583929.html
остров русский
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, остров русский, михаил мишустин
Экономика, Остров Русский, Михаил Мишустин
В "русских офшорах" зарегистрировались 396 компаний
Мишустин: в "русских офшорах" зарегистрировались уже 396 компаний