https://ria.ru/20240403/ocheredi-1937715224.html
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы - РИА Новости, 03.04.2024
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале назвала некорректной информацию, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:14
2024-04-03T22:14
2024-04-03T22:15
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале назвала некорректной информацию, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди, а живые очереди, по ее словам, вызваны сезонным увеличением потока. Она отметила, что такая информация в среду расходилась в некоторых Telegram-каналах. "Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна", - написала она.Ирина Волк отметила, что после вступивших в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений, а также "в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств" выросла нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения. Представитель МВД подчеркнула, что во всех подразделениях ГАИ Москвы приняты необходимые меры для оказания госуслуг непосредственно в день обращения. "Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя", - заключила Ирина Волк.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, москва, ирина волк, угибдд, гибдд мвд рф
Общество, Россия, Москва, Ирина Волк, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы
Представитель МВД: очереди в ГАИ Москвы вызваны сезонным увеличением потока