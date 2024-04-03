https://ria.ru/20240403/ocheredi-1937715224.html

В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы - РИА Новости, 03.04.2024

В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале назвала некорректной информацию, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:14

2024-04-03T22:14

2024-04-03T22:15

общество

россия

москва

ирина волк

угибдд

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале назвала некорректной информацию, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди, а живые очереди, по ее словам, вызваны сезонным увеличением потока. Она отметила, что такая информация в среду расходилась в некоторых Telegram-каналах. "Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна", - написала она.Ирина Волк отметила, что после вступивших в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений, а также "в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств" выросла нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения. Представитель МВД подчеркнула, что во всех подразделениях ГАИ Москвы приняты необходимые меры для оказания госуслуг непосредственно в день обращения. "Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя", - заключила Ирина Волк.

https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, ирина волк, угибдд, гибдд мвд рф