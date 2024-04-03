Рейтинг@Mail.ru
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 03.04.2024 (обновлено: 22:15 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ocheredi-1937715224.html
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы - РИА Новости, 03.04.2024
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале назвала некорректной информацию, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:14
2024-04-03T22:15
общество
россия
москва
ирина волк
угибдд
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491190_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a5d7771029b6a55c36595c4061b38c5.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале назвала некорректной информацию, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди, а живые очереди, по ее словам, вызваны сезонным увеличением потока. Она отметила, что такая информация в среду расходилась в некоторых Telegram-каналах. "Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна", - написала она.Ирина Волк отметила, что после вступивших в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений, а также "в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств" выросла нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения. Представитель МВД подчеркнула, что во всех подразделениях ГАИ Москвы приняты необходимые меры для оказания госуслуг непосредственно в день обращения. "Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя", - заключила Ирина Волк.
https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html
https://ria.ru/20231212/sboy-1915219259.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491190_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_68c72a13f64c60651b0232269ebd6d7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, ирина волк, угибдд, гибдд мвд рф
Общество, Россия, Москва, Ирина Волк, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ
В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

Представитель МВД: очереди в ГАИ Москвы вызваны сезонным увеличением потока

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВ ГАИ
В ГАИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
В ГАИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале назвала некорректной информацию, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди, а живые очереди, по ее словам, вызваны сезонным увеличением потока.
Она отметила, что такая информация в среду расходилась в некоторых Telegram-каналах.
Светодиодный светофор - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В МВД прокомментировали статью о светофорах с биометрическими камерами
20 января, 13:27
"Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна", - написала она.
Ирина Волк отметила, что после вступивших в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений, а также "в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств" выросла нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения.
Представитель МВД подчеркнула, что во всех подразделениях ГАИ Москвы приняты необходимые меры для оказания госуслуг непосредственно в день обращения.
"Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя", - заключила Ирина Волк.
Выдача регистрационных знаков транспортных средств в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав
12 декабря 2023, 08:37
 
ОбществоРоссияМоскваИрина ВолкУГИБДДГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала