https://ria.ru/20240403/obzvony-1937528143.html
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев
Массовый телефонный обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России начался сразу после теракта в "Крокусе", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:37
2024-04-03T11:37
2024-04-03T11:37
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
астана
николай патрушев
крокус
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936138140_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9daf11d11e099d9bdc276a75fbe49304.jpg
АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Массовый телефонный обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России начался сразу после теракта в "Крокусе", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html
украина
россия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936138140_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da34b179c32439b47001f70328923697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, астана, николай патрушев, крокус, шос, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Астана, Николай Патрушев, Крокус, ШОС, В мире
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев
Патрушев: волна обзвонов с Украины началась сразу после теракта в "Крокусе"