https://ria.ru/20240403/obzvony-1937528143.html

Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев

Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024

Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев

Массовый телефонный обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России начался сразу после теракта в "Крокусе", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:37

2024-04-03T11:37

2024-04-03T11:37

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Массовый телефонный обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России начался сразу после теракта в "Крокусе", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, астана, николай патрушев, крокус, шос, в мире