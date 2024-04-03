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Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:37 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/obzvony-1937528143.html
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев
Массовый телефонный обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России начался сразу после теракта в "Крокусе", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:37
2024-04-03T11:37
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
астана
николай патрушев
крокус
шос
в мире
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Массовый телефонный обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России начался сразу после теракта в "Крокусе", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html
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украина, россия, астана, николай патрушев, крокус, шос, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Астана, Николай Патрушев, Крокус, ШОС, В мире
Обзвоны с Украины начались сразу после теракта в "Крокусе", заявил Патрушев

Патрушев: волна обзвонов с Украины началась сразу после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Массовый телефонный обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России начался сразу после теракта в "Крокусе", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
00:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаРоссияАстанаНиколай ПатрушевКрокусШОСВ мире
 
 
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