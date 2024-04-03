https://ria.ru/20240403/obyski-1937661263.html

Источник раскрыл причину обысков у разработчика "Леонардо"

Источник раскрыл причину обысков у разработчика "Леонардо" - РИА Новости, 03.04.2024

Источник раскрыл причину обысков у разработчика "Леонардо"

Обыски, которые проходят у разработчика системы бронирования "Леонардо" – компании "Сирена-Трэвэл" (входит в "Ростех"), связаны с атаками украинской хакерской... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:25

2024-04-03T17:25

2024-04-03T17:25

технологии

ростех

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Обыски, которые проходят у разработчика системы бронирования "Леонардо" – компании "Сирена-Трэвэл" (входит в "Ростех"), связаны с атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру системы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Действия связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года. Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование", - сказал собеседник агентства.Ранее о факте проведения обысков сообщили источники "Коммерсанта".

https://ria.ru/20240327/engels-1936210385.html

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технологии, ростех