https://ria.ru/20240403/obyski-1937661263.html
Источник раскрыл причину обысков у разработчика "Леонардо"
Источник раскрыл причину обысков у разработчика "Леонардо" - РИА Новости, 03.04.2024
Источник раскрыл причину обысков у разработчика "Леонардо"
Обыски, которые проходят у разработчика системы бронирования "Леонардо" – компании "Сирена-Трэвэл" (входит в "Ростех"), связаны с атаками украинской хакерской... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:25
2024-04-03T17:25
2024-04-03T17:25
технологии
ростех
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Обыски, которые проходят у разработчика системы бронирования "Леонардо" – компании "Сирена-Трэвэл" (входит в "Ростех"), связаны с атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру системы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Действия связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года. Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование", - сказал собеседник агентства.Ранее о факте проведения обысков сообщили источники "Коммерсанта".
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технологии, ростех
Источник раскрыл причину обысков у разработчика "Леонардо"
Источник: обыски у разработчика "Леонардо" связаны с кибератаками с Украины